「巻き舌ができるようになりたい」――。4日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、49歳女性から届いたメッセージが紹介された。同僚から教わった“ある練習法”を飲み会帰りの夜道で実践したところ、すれ違う人たちから思わぬ反応が返ってきたという。

安住紳一郎アナ

同僚が教えてくれた“巻き舌の練習法”

この日のメッセージテーマは「一度はやってみたいこと」。番組終盤、仙台に住む49歳女性から「私は巻き舌ができるようになりたいです」とメッセージが届いた。

年齢とともに口周りの筋肉が衰え、口元がおぼつかなくなってきたと感じ、最近は動画を見ながら発声練習をしているという女性。動画には巻き舌の練習も登場するが、先生のようにはうまくできない。

ネットでコツを調べ、舌の位置を変えたり、息を強く吹いたりと試行錯誤しているものの、「舌先がかすかに震えるだけ」で成功しないといい、「私がやると犬がペロペロ水を飲んでいるような音になります……」と肩を落とす。

そんなある日、飲み会帰りに同僚へ悩みを相談。すると同僚から、「私も巻き舌はできないけど、嫌いな人を思い浮かべて『コラァ! ボケ! カス! アホんだらぁ!』って言っていると、だんだんできるようになったよ」とアドバイスされた。

安住アナ「この話したの、小学校5年生以来」

なるほどと思ったほろ酔いの女性は、さっそく帰り道で実践。「コラァ! コラァ! コラァ! アホんだらぁ……」などと言いながら練習していたところ、すれ違う人たちが皆、変な顔で自分を見ていたという。

さらに同僚からも、「人とすれ違う時は口閉じなきゃ、いちゃもんつけられちゃうよ」と注意された。

女性は「巻き舌を練習するためとはいえ、49歳女子が夜道で『コラァ!』と言いながら歩くのはやはりやめた方がいいですね」と反省した。

体調不良の中澤有美子アナに代わってアシスタントを務めた佐藤さやかアナが「素敵なアドバイスかもしれないですね(笑)」と反応すると、安住アナは「気持ちが乗ってくるとできるからね」と納得。さらに、「巻き舌って何?」と確認しながら自ら実演すると、「あれはできる人とできない人いるよね」と話した。

その後は舌だけでなく、唇を震わせる動きにも話が発展。安住アナは両方を同時に試しながら、「これ両方でやるとくだらないよね。久しぶりにくだらない」と笑い、「この話したの、小学校5年生以来。オオバくんとの帰り道以来だと思う」と懐かしんだ。

そして最後には「でもなんか、ここでできてよかったかも」と満足そうに語り、佐藤さやかアナも「すごかった」と笑っていた。