スシローは9月16日、「びんとろ」と「焼とろサーモン」を2貫110円～で全国の店舗にて販売開始する。食欲の秋におすすめの「国産 さんま」や「炙りまるごと帆立バター醤油」「天然えびづくし4種盛り」「天然キンキの炙り食べ比べ」なども登場する。

「びんとろ」「焼とろサーモン」が110円～

「びんとろ」は、甘みのある脂とやわらかな食感が特徴。通常180円～で販売している商品を、期間限定で110円～で提供する。

びんとろ 110円〜

「焼とろサーモン」(110円〜)は、脂のり抜群のサーモンの大とろ部分を楽しめる一品。販売予定総数285万食が完売次第終了となる。

焼とろサーモン 110円〜

秋におすすめの「国産 さんま」や帆立、えびも登場

秋におすすめの「国産 さんま」は180円～で販売する。

国産 さんま 180円～

「炙りまるごと帆立バター醤油」(280円～)は、北海道産の帆立をバター醤油で仕立てた一品。

炙りまるごと帆立バター醤油 280円～

4種の天然えびを食べ比べできる「天然えびづくし4種盛り」は680円～。盛り合わせ内容は、有頭えび焦がし醤油(生姜のせ)、天然生えび(いくらのせ)、天然大えび(レモンのせ)、あかす海老包み(卵黄醤油がけ)となっている。販売予定総数20万食が完売次第終了する。

天然えびづくし4種盛り 680円～

「天然キンキの炙り食べ比べ」は360円～。直火炙り(大葉)と焦がし醤油(大根おろし)の2種類を味わえる。販売予定総数32万食が完売次第終了となる。

天然キンキの炙り食べ比べ 360円～

サイドメニューに「まるごと海老の柚子こしょう天ぷら」

サイドメニューでは、「まるごと海老の柚子こしょう天ぷら」も390円～で販売する。ふわっと香る柚子こしょうがアクセントになった一品で、お酒のあてにもおすすめだという。

まるごと海老の柚子こしょう天ぷら 390円～

各商品の販売期間は、「びんとろ」「焼とろサーモン」「天然えびづくし4種盛り」「天然キンキの炙り食べ比べ」が9月16日～9月27日。「国産 さんま」「炙りまるごと帆立バター醤油」「まるごと海老の柚子こしょう天ぷら」は9月16日から販売する。

なお、店舗によって価格が異なる。販売開始以降の各店舗の販売状況・価格は、スシローのアプリ・HPで確認できる。