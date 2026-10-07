男性に「NO」と言えない…そんな悩みを抱える白井ゆかり役を演じる吉谷彩子が大切にしたこととは　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜 ※初回のみ深夜25:15〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

吉谷彩子

吉谷彩子が演じる白井ゆかりとは

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。吉谷は、求められると断れない性格で、普段は事務職として働いている白井ゆかり役を演じる。

このドラマへの出演が決まった時の心境について吉谷は、「グアムでオールロケだと聞いて、とても楽しみだなと。こんな経験ももちろんないですし、緊張もありました」と振り返った。

また、自身の役柄について、「予告編にもあるのですが、白井ゆかりは男性に『No』と言えない部分があって」と説明しつつ、「それってきっと、同じような悩みを抱えている女性もたくさんいるはずなので、観ている皆さんにとって一番近い存在であればいいなと思いながら、演じさせていただきました」と、演じる上で意識していたことを明かした。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。