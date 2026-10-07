女性に困ることのない整ったルックスと気さくな性格、その一方で抱える“結婚できないある秘密”…夏目晴真役を演じる北山宏光が意識したこととは　ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』記者会見

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜 ※初回のみ深夜25:15〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

  • 北山宏光

    北山宏光

北山宏光が演じる夏目晴真とは

『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』は、【その人のすべてを許すことができるのか】をテーマに、男女の恋愛、そして人間における「許し」という難しさにフィーチャーし、心の機微を丁寧に描いたヒューマンドラマ。北山は、整ったルックスと気さくな性格から女性に困ることはなかったが、結婚できないある秘密を抱える夏目晴真役を演じる。

このドラマへの出演が決まった時の心境について北山は、グアムでのオールロケだったことに触れ、「僕も経験したことはなかったんですが、本当に景色だったり、海だったり、きらびやかなところで撮影ができるということで、とても楽しみだなと思った」と振り返った。

また、晴真を演じる上で、「(登場人物たちは)秘密をそれぞれ抱えていたりとか、問題を抱えていたりするのですが、それを10日間という中で、どのように表現していくか。どのくらいの塩梅で出していくかみたいなところはとても意識しながら、演じさせていただきました」と明かした。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。

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