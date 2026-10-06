「普段、どこのビールを飲んでる?」……大人なら、一度くらいは交わしたことがある会話だろう。ところが、これまで「カインズです」と答えた人にはまだ会ったことがない。

そんな自分だが、カインズの「黄金（こがね）」シリーズは累計約2億本を売る人気商品で、今年は初のビール「黄金ラガービール」も登場。コスパの高さと味のクオリティを両立し、人気を博しているらしい。

なるほど。……なんかイヤ?な予感がする。というか、自分だけが時代に取り残されている気がする。ということで、この出遅れ感を取り戻すべく、まとめて全部を飲んでみた!

カインズの「黄金」シリーズってなんだ?

「黄金」シリーズはカインズオリジナルの新ジャンルビールブランドで、2010年の初登場以来、高い人気を誇るロングセラー商品だという。

お酒を買うときって、どうしてもコンビニとかリカーショップになりがちだし、近場にカインズがない場合、試してみるキッカケやチャンスもなかなかない、というのが正直なところだ。

……だからこそ気になる。だって、「普段、どこのビールを飲んでる?」という会話で、「カインズ」と答えられたら、めちゃカッコよくないか?「えっ、なにそれ」「お前、ツウだな」と話も広がっていくに違いない。ひと味違った大人になれるチャンスが、いま目の前に転がっている気がする……!

ということで今回飲むのは「黄金ラガービール」「黄金」「黄金BLACK」「黄金WHITE」「黄金芳醇」「黄金糖質50％オフ」「黄金ストロング」の7種類。さぁ、その実力やいかに。さっそくいってみよう!

①「黄金ラガービール」‐148円でこの本格感! キレ爽快な王道ラガー

まずは今年登場した「黄金ラガービール」から。ビール系飲料ではなく、ガチなビールである。

さっそくグラスに注いで……

いただきます!……ゴクッ……

……おいっ、マジか! ちゃんとウマいぞ!? ビールらしい苦みはあるけど、強すぎない。そのままスッと引いていく感じで、後味がかなりクリアだ。キレがあり、スッキリしているのに、ちゃんと飲みごたえもある。これは本格的……! ドイツ産ホップとベルギー産モルトを使用し、飲みやすさとキレを重視しているそうだが、確かにその狙いどおりの味わいとクオリティ。

しかも、ガチなビールなのに1缶148円という衝撃。いやいや、これでこの値段は安すぎるだろ……。普段飲みとして考えると、かなり現実的というか、救世主的な一本と言えるのではないか。さっそくスゴいぞ、カインズ!

②「黄金」(128円) ‐よ、実力派! 香りと飲みやすさの万能選手

続いては、黄金シリーズの顔でもある「黄金」。こちらは新ジャンルのロングセラーで、シリーズとしてはモンドセレクション金賞を4年連続で受賞しているという実力派である。

実際に飲んでみると……

……おお、ホップの香りがちゃんと来る! スッキリ爽快なのだが、香りはかなり芳醇。飲みやすいのに、味わいにはちゃんと厚みがある感じ。これ、いいな! ゴクゴクいけるけど、決して薄いわけではない。

こちらはフランス産ファインアロマホップとベルギー産ファインモルトを使用しているそうだ。食事の邪魔もしないだろうから、和食でも洋食でも合わせやすそうだし、毎日の晩酌にもかなり向いているに違いない。バランスに優れたオールラウンダーだ!

③「黄金BLACK」（128円）‐コクあり香ばしく、クリーミーな黒

お次は「黄金BLACK」。黒ビール系である。黒ビールって、ちょっと苦い、重いみたいなイメージがあるよね? もちろん、それが好きな人も多いわけだが、普段そこまで黒を飲まない自分としては、ちょっと身構えるかも。

薄っすら身構えながら飲んでみると……

え……!? ちょ待……なんだこれ、めちゃくちゃウマいぞ!? ……あれ? 苦みとかより、むしろ旨みやコクが前面に出てくる! 泡もクリーミーでほんのり甘みがあり、そこにローストしたような香ばしさが重なる……いい! これ、めちゃいい!

普段黒ビールを飲まない人でも「これならウマい」と思える味わいだと思うし、むしろ「黒ビールってこういう感じだったらいいな」と思わせてくれる感じ。逆に言うと、もともと黒ビールを愛する人にどう刺さるかはわからない。が、少なくとも自分の中ではかなりの高得点! ダースで買い置きしておきたいレベル!

④「黄金WHITE」（128円)‐華やか＆フルーティな白

続いて「黄金WHITE」。黒から一転して、今度は白。この振り幅のデカさに、黄金シリーズの奥行きを感じるじゃないか。さっそくひと口。グビッ……

うーーーわっ、これもウマァァァ! めっちゃ華やかで飲みやすい! ホップの苦みが少なく、まろやか。爽やかな酸味と甘みがあって、ほんのりバナナっぽいニュアンスも感じる。めちゃ、好きだわ、これ。

実は自分がビールを好きになったきっかけもドイツで飲んだホワイトビールだったので、このフルーティで華やかな感じは大好き。苦みが少ないから「ビールを飲んでいるぞ!」という力みがなく、スルスル飲める。

いろんな食事に合うかもしれないが、個人的には何も食べず、これ単体でゆっくり香りを楽しみたいタイプ。黒も白も、めちゃクオリティ高い!

⑤「黄金芳醇」(128円)‐濃いッ! 香りも飲みごたえも一段上

5本目は「黄金芳醇」。……芳醇? 黒＆白と違って明確な方向性があまりわからないが、とりあえず気にせず飲んでみると……

おお、確かに芳醇……!!!! なんというか、香りが濃いッ! フランス産ファインアロマホップを100％、そしてベルギー産ファインモルトを使用しつつ、さらに「低温濾過製法」でキレとコクを実現したのだというが……通常の「黄金」と比べても、味わいが一段と濃い印象だ。

アルコール度数も6％と高めで、そのぶん飲みごたえもあり、肉料理やBBQのようなしっかりした味の料理にも全然負けなさそう! フルボディ系の味わいが好きな人にはきっと刺さるに違いない。

⑥「黄金糖質50％オフ」(128円)‐軽やかなのに満足感しっかり

さて、ここで「黄金糖質50％オフ」。“糖質オフ”と聞くと、どうしても「健康に配慮する代わりに、味はちょっと軽い」というイメージがあるが……ゴクッ。

おっ! ちゃんとウマい! さっぱりしていてフルーティ! それでいて、薄っぺらい感じがない。スッキリ飲めるのに、味の満足感もしっかりある。フランス産ファインアロマホップ100％、ベルギー産ファインモルトを使用しているそうで、なるほど、華やかな香りもしっかり感じられる。

風呂上がりとかにもいいな、これ。キンキンに冷やして、汗を流したあとにプシュッ。最高。しかもアルコール4%、糖質50％オフというのも、「今日は軽めにしておこう」という日にも選びやすいし、味が物足りない感じもないのは素直にうれしい。

⑦「黄金ストロング」(128円)‐8％でガツンと濃厚! 飲みごたえ十分

そして最後は「黄金ストロング」。アルコール度数、なんと8％! 結構攻めてるじゃないの。実際に飲んでみると……

味もしっかり濃いめ! ウマい! アルコールの存在感もあり、とにかく飲みごたえがある。黄金芳醇と同様、「長期熟成製法」を採用しているのだという。ただ、8％だからといって、アルコールだけがドーンと来る感じではない。コクのある味わいがあって、思ったよりスッと飲める。……いや、だからこそ調子に乗ったら危険っちゃ危険で、「飲みやすいな?」なんて普通のビールと同じペースで飲んでいたら、あとから「およよ?」となる可能性もある。8％は8％。そこは忘れてはいけない。とはいえ、しっかり飲みたい人には、この満足感は魅力!

というわけで、7種類を一気に飲み比べてみたが、「330ml×24本＝2780円～2880円」という破格の価格帯にも改めて衝撃! 一本あたり120円ちょっとだし、ビールでさえ1本あたり148円なんだから。それでこの味のクオリティはちょっと異常では……? 自分の情報網の甘さに、忸怩たる思いすら感じるぞ。

「普段、どこのビールを飲んでる?」という問いに「カインズです」と答える人は、それだけで信用に値する。自分もそうありたいと結構、真面目に思った。

ぜひ、一度試してみてほしい。で、有名ブランドの類似品と飲み比べるのもいいだろう。価格と味のバランスを考慮したとき、黄金シリーズに勝るものが一体、どれだけあるか……。

ちなみに、個人的には「黄金BLACK」「黄金WHITE」が優勝! いや? 本当に笑えるほど美味しかったぞ?!