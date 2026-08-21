結婚して数ヶ月。引っ越しのときに必要なものはひと通り揃えたつもりでも、実際に暮らしてみると「これがあったらもっと快適なのに」と感じる場面がちらほら。

暮らしを少しずつアップデートしたい……。そんな思いから、新婚生活をより快適にしてくれるアイテムを探しにカインズへ。1.5万円の予算で店内を巡ってみたところ、思った以上に満足度の高い買い物ができたので、今回は実際に購入したアイテムをご紹介します。

キッチン周りのアイテムをコンパクトに

我が家は、夫が料理人ということもありキッチン用品や調理器具がとにかく多いことが悩み。キッチンがそこまで広くないため、「そろそろ断捨離したいね」とちょうど話しているタイミングでした。

まずは調理器具をコンパクトに収納するために購入したのが、『取っ手が外せるこびりつきにくいフライパン 5点セット』。18cmの鍋と22cmのフライパン深型、26cmのフライパンに、ハンドルと鍋用のガラス蓋がついた普段使いに便利な5点セットです。

軽量で扱いやすく、取っ手が外せるのでそのまま食卓へ出せたり、重ねて収納もできるのでとにかく便利！今回は5点セットを購入しましたが、カインズでは13種類の「取っ手が外せる」シリーズのフライパンや鍋を販売しているので、用途に合わせて買い足すのも良さそうです。

洗ったものを一時的に置けるのは便利だけど、キッチンで地味に場所を取る水切りかご。キッチンをすっきりと見せつつ、調理スペースを確保できるアイテムがないか探していたところ、折りたたみタイプの水切りかごを見つけました。

『折りたたみできる 水切りバスケット』は、折りたたんでいる時の高さは5cmほど。立て掛けておけば、狭いキッチンでも調理スペースを確保できます。

広げると、幅37.2cm×奥行き27.5cm×高さ12.3cmと十分なサイズに。お皿を立て掛けて水切りできるから、早く乾いて衛生的なのもうれしいポイント。さらに、排水ノズル付きで、トレーに溜まった水を捨てる手間要らず。止水栓をつければ、付け置き洗いもできる優れものです。

『軽くて抗菌 大理石調まな板 42cm ホワイト』(1,980円)

水切りバスケットをコンパクトにした分、調理スペースが確保できたので、まな板をひと回り大きなものにアップデート。『軽くて抗菌 大理石調まな板 42cm ホワイト』は、その名の通り大理石調のデザインで高級感があります。

裏面は無地なので、表裏で食材を使い分けることも可能。四隅にはラバー付きで、滑り止め効果もあるので、デザイン性も機能性も重視したい人におすすめです。

『レンジで楽チン グリルプレート 角型』(2,980円)

焼き魚を食べたいけど、グリルを洗うのは面倒……。どうしても食べたい時は外食に頼り続けてきたズボラな筆者がときめいたのは『レンジで楽チン グリルプレート 角型』でした。どうやらレンジで焼き目のついた焼き魚が簡単に作れるらしい！

これ1つで焼く、炊く、煮る、茹でるの4種類の調理がかない、フレンチトーストなどのデザートも作れるのだとか。シンプルなデザインなので、調理後はそのまま食卓に並べられ、さらに食器洗い乾燥機も使用できるので、お手入れまで簡単なのが魅力です。

水回りの掃除がラクになる電動ハンディポリッシャー

水回りの掃除はできるだけ毎日したいけれど、意外と体力を使うためサボってしまうことも。ラクに習慣化できるものがないかなと店内を巡っている時に見つけたのが『電動ハンディポリッシャー HDL-PLS001』です。

ブラシ、スポンジ、仕上げ用バフの3種のアタッチメント付きで、場所や用途に合わせて使い分け可能。壁掛けフックが付いているので収納も便利です。本当は充電式が欲しかったのですが、セールでまさかの1,000円だったので、まずはお試しにと購入してみました。

食品や飲料などPB商品にも注目

『CAINZ MCTコーヒー 20袋』(980円)、『CAINZ 中性脂肪血糖値Wケア 大麦若葉青汁 30包』(980円)

カインズというと、日用品やインテリア、生活雑貨やDIY用品などのイメージが強かったのですが、食品や飲料も豊富に取り扱っていて、中にはプライベートブランドの商品も並んでいました。

筆者が特に気になったのは、「CAINZ FIT」という無理なく健康的な習慣を続けられる機能性表示食品などを展開するプロダクトブランド。睡眠の質の向上をサポートするココアやソイプロテインなどもある中、まずは毎日飲んでいる青汁とコーヒーを試してみようと選んでみました。

防災グッズもバラエティ豊富に

そろそろ保存食を買い足さなきゃと思ったので、防災グッズコーナーへ。保存食はもちろんのこと、そのほかにも非常時に備えたバラエティ豊かなアイテムが並んでいました。保存食にも変わり種を発見。今回は、熱湯もしくは水を入れるだけで作れる「安心米」シリーズを購入しました。

予算ギリギリまで買い物を楽しむために選んだのは消耗品

予算が1.5万円だったので、今欲しい消耗品で微調整。ちょうど使い切りのフェイスタオルが終わりそうだったので、1つは買おうと狙っていた『コットン100%の使い切りフェイスタオル 60枚入』の3個セットをチョイス。袋代込みで14,979円と機能的で本当に必要なものを賢く購入できました！

これまでカインズはシンプルなデザインでお手頃な価格のイメージがありましたが、実際に商品をじっくりと見てみると、驚くほどに機能的。インテリアになじむデザインのものも多く、一人暮らしをするタイミングで出会いたかったと思うほど、魅力的な商品で溢れていました。

新生活を始める人や今の暮らしをアップデートしたい人は、お近くの店舗で自分のライフスタイルに合うアイテムをぜひ探してみてくださいね。