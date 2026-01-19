あったかいリビングダイニングから、廊下に出たとたん冷やっとしますよね。お風呂場なんてブルブル震えるレベル。あまりの寒さにお湯にダイブしたくなっちゃいますが、ちょっと待った! それ、とっても危険な行為なんです。

⚠️#ヒートショック に注意⚠️

冷えた身体をお風呂で温めたくなる

この季節🛁

実は、浴槽内の死亡事故が多発する季節

でもあります。

急激な温度差による血圧の大きな変動は

失神、心筋梗塞、脳卒中などを

引き起こす可能性があります。

今回は、ヒートショックの症状や予防、

手当を徹底解説します👀

(@JRCS_PRより引用)

血管には、暖かいと広がり寒いと縮む性質があります。そのため、暖房のきいた部屋では安定していた血圧が、寒いお風呂場に移動すると血管が縮んで上昇します。 さらに、そのままお湯に浸かると血管が一気に広がり、今度は血圧が急激に低下。このような血圧の乱高下が、いわゆる「ヒートショック」につながるのだとか。

では、ヒートショックを起こさないために、どんなことに注意すればよいのでしょうか? その注意点と対策がこちらです!

寒暖差による血圧の乱高下を防ぐには、事前に脱衣所や浴室を暖め、リビングと浴室の温度差をなくしておくといいそうです。また、食後や飲酒後、睡眠薬等の服薬後の入浴はNG。お風呂からあがる時は、急に立ち上がらないように注意しましょう。

どれも難しいことではありません。さらに言えば、家族と同居している場合には、「今からお風呂入る～」と一声かけるなど、お互いに気にかけることも大切です。一人暮らしの方は、くれぐれも飲み会から帰宅して真っ先にお風呂に浸かってしまうことのないよう、気を付けてくださいね。

また、もしも浴槽で意識を失ってしまった人を発見した場合には、まずは「顔を水面に出し」て呼吸を確保することが大切なのですが、浴槽から出すことができなければ、「浴槽の湯を抜く」といいのだとか。なるほど! ただ、慌ててしまうとどう対処すればいいのか思い出せなくなってしまうので、プリントアウトするなどして、脱衣場に置いておくといいかもしれませんね。

ヒートショックの危険があるとはいえ、一日の疲れを癒し、ストレス解消にもなる入浴は心身の健康を保つためにも大切な日課です。予防ポイントをしっかりおさえて、安心・快適に入浴を楽しみましょう!