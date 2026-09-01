レインズインターナショナルが展開する牛角は9月7日から、平日限定で、「牛タン」を何皿でも"半額"で提供するキャンペーンを全国の牛角店舗(牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く)で実施する。

牛タン半額

実施期間は9月7日～9月18日(平日限定)。

「牛角タン塩」は半額の539円(通常1,078円)、「ねぎ牛タン塩」は半額の594円(通常1,188円)、「上タン塩」は特別価格1,089円(通常1,518円)で提供する。また、生ビールは209円(通常638円)、ハイボール(通常605円)や「無糖レモンサワー」(通常528円)など各種ドリンクは特別価格319円となる。食べ放題の「牛タンコース」も特別価格の5,049円(通常5,478円)で提供する。

利用には、着席時・会計時に牛角公式アプリ内のクーポンをスタッフに提示する必要がある。割引前の飲食代金2,500円(税込)以上で利用可能。利用条件の詳細は専用ページで確認できる。

同店の牛タンは、秘伝の塩だれで味付けし、ミリ単位で厚みにこだわった"食べやすさ"が特長。薄すぎず厚すぎない絶妙なカットにより、外は香ばしく、中はジューシーで柔らかな食感を実現した。レモンだれを合わせることで、さっぱりとした後味がプラスされる。さらに「ねぎミジン」をたっぷりのせれば爽やかな香りと食感のアクセントが加わる。