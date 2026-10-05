セブン‐イレブンは、北海道産食材を使用した商品やご当地グルメを集めた「北海道フェア」第2弾を10月6日から全国の店舗で順次発売する。

第2弾では、札幌市の人気店「Suage」監修のスープカレーや、「いそのかづお」監修の札幌ブラック醤油ラーメンをはじめ、北海道産食材を使用したおむすびやスイーツ、サラダなど全7品をラインアップする。

北海道フェア第2弾

人気店監修の北海道グルメが登場

「Suage監修 チキンと野菜のスープカレー」(699.84円)は、札幌市の人気スープカレー専門店「Suage」が監修した商品。鶏肉や野菜のうまみが溶け込んだスパイス香るスープに、香ばしく焼いた鶏肉や素揚げしたじゃがいも、にんじんなどを合わせた。

Suage監修 チキンと野菜のスープカレー

「いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン」(645.84円)は、札幌市の人気ラーメン店「いそのかづお」が監修。鶏ガラと昆布だしをベースに、にんにくを効かせた黒い醤油スープが特徴で、弾力のある中太ちぢれ麺を合わせている。

いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン

北海道ならではのおむすびもラインアップ

「室蘭風やきとりおむすび」(213.84円)は、タレで香ばしく焼き上げた豚肉と玉ねぎを具材に使用した商品。室蘭やきとりで親しまれている洋からし風味を加えている。

室蘭風やきとりおむすび

「しゃけバターおむすび 北海道産秋鮭使用」(192.24円)は、北海道産秋鮭とバター醤油の風味を組み合わせたおむすび。醤油ベースのタレを混ぜ込んだごはんとともに楽しめるという。

しゃけバターおむすび 北海道産秋鮭使用

北海道産食材を使ったスイーツやサラダも

「お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ」(170.64円)は、北海道産小豆を使用したあんと揚げたて食感の生地を組み合わせた商品。

お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ

「北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ」(321.84円)は、北海道産かぼちゃにクリームチーズやホイップを加えたスイーツ仕立てのサラダ。ナッツの食感も楽しめる。

北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ

また、「サッポロビール園監修 ラーメンサラダ」(429.84円)も登場。トマトや木耳、ハム、コーンなどの具材に、味噌と胡麻の風味を感じられるドレッシングを合わせた。

サッポロビール園監修 ラーメンサラダ

北海道の人気店監修グルメから北海道産食材を活用した商品まで、全国のセブン‐イレブンで北海道の味覚を手軽に楽しめるフェアとなっている。