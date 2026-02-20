J:COMは2月24日0時より、動画配信サービス「J:COM STREAM」において、福岡ソフトバンクホークスの長編ドキュメンタリー映画「映画 HAWKS SP!RIT－273日の記憶－」の見放題・最速配信を開始する。

映画 HAWKS SP!RIT－273日の記憶－

5年ぶりに日本一を奪還した2025年シーズンに密着

この作品は、福岡ソフトバンクホークスが制作したドキュメンタリー映画の第3弾。2025年シーズン、開幕3連敗や主力選手の大量離脱、12年ぶりの単独最下位といった苦境に直面しながらも、5年ぶり12度目の日本一を達成するまでのチームの軌跡を描いている。

映画 HAWKS SP!RIT－273日の記憶－ 予告

小久保裕紀監督が「日本一奪還」を宣言してから、273日間にわたって密着カメラがチームに同行。試合映像だけでは知ることのできない選手たちの苦悩や信念、舞台裏の様子を収めた。ナレーションは福岡県出身の元乃木坂46・与田祐希さんが担当し、主題歌にSixTONESの「GONG」が起用された。

なお、旧型チューナーで「J:COM STREAM」を利用している場合は、最新チューナー「J:COM LINK」への交換が必要となるとのこと。





作中より

編集部メモ

「HAWKS SP!RIT－273日の記憶－」は、2025年12月に公開。2024年1月公開の「思い出を、超えていけ。30th Documentary HAWKS」、2024年12月公開の「FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL―2024優勝の軌跡―」に続く福岡ソフトバンクホークスの公式長編ドキュメンタリー映画第3弾だ。J:COM STREAMでは、第2弾「FUKUOKA SoftBank HAWKS REVIVAL―2024優勝の軌跡―」の劇場公開後の独占配信も行っていた（現在は終了）。現在は球団公式サービスの「ホークスTV」で第1弾／第2弾がセットになった視聴パックとして有料配信されている。