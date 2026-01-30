J:COM、2026年もプロ野球12球団を徹底放送

J:COMは1月29日、2026年シーズンのプロ野球について、春季キャンプ初日から公式戦のほか、オープン戦などを生中継で徹底放送すると発表した。ライブ配信にも対応し、外出先や球場でもスマートフォン／タブレット／パソコンから視聴できるとしている。

春季キャンプの放送は、12球団のキャンプイン初日となる2月1日から開始される。トレーニングの様子や監督・選手のインタビューを届けるほか、公式戦・オープン戦・ファーム戦・クライマックスシリーズなど、シーズンを通じてあらゆるプロ野球コンテンツを生中継するという。

関連コンテンツも拡充する。千葉ロッテマリーンズのドキュメンタリー映画第3弾「MARINES DOCUMENTARY」を1月30日より「J:COM STREAM」の見放題で最速配信するほか、3月には「開幕直前トークショー 熱覇！虎の最速分析2026 ～掛布・亀山・原口が語るVの熱源～」を開催し、同じく「J:COM STREAM」の見放題で配信する。

MARINES DOCUMENTARY（c）千葉ロッテマリーンズ

さらに、プロ野球セ・パ12球団の徹底放送に合わせて、観戦チケットやサイン入りグッズが当たるプレゼント企画などの盛り上げ施策を実施する。MLB2026シーズンも、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手・山本由伸選手・佐々木朗希選手の出場試合を中心にJ SPORTSで放送するとしている。

地上波／BS／専門チャンネルの全試合の放送スケジュールが確認できる「J:COMプロ野球アプリ」では、ワンタッチで「J:COM STREAM」アプリへ連動し、スマホやタブレットで視聴可能。お気に入りの球団の試合開始は通知で受け取れ、スコア速報機能で一球ごとに試合のスコア状況が確認できる。

Webから申し込むと、3カ月間月額500円で「J:COM TV シン・スタンダード」が利用できるキャンペーンも実施する。J:COM TV シン・スタンダードでは、全12球団のライブ配信に加え、「J:COM STREAM」の見放題で野球関連コンテンツが視聴可能となり、さらに追加料金なしで「J SPORTSオンデマンド（総合パック）」も利用できる。これにより、広島東洋カープ全主催試合のライブ配信も視聴できるという。