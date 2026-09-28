「ここからが佳境」『VIVANT』実は生存していたことが判明した“新庄”竜星涼、後半戦への期待あおる　“チョッキー”&“ドラム”と腕組みランウェイ

TBS系の連続ドラマ『VIVANT』(毎週日曜21:00～)に出演している富栄ドラム・竜星涼・タイ人俳優のオーム・タナパックが19日、横浜アリーナで行われた「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」(TGC)にシークレットゲストとして出演した。

TBS系の連続ドラマ『VIVANT』(毎週日曜21:00～)で新庄浩太郎を演じている竜星涼は、チョッキー役のオーム・タナパックとともに大歓声を受けながら登場。2人は黒・白のスーツと対照的な衣装で、オームはドラマ同様、竜星の腕をギュッと掴んでランウェイを歩いた。

少し遅れて登場したドラム役の富栄は、オームと挟む形で竜星の腕を組み、3人は笑顔でランウェイトップへ。富栄がバク転を披露し、会場を沸かせた。

ランウェイを終えると、オームは「とても緊張しています。こんなに大きな会場でみなさんに会えて緊張。日本に来ることができてうれしいです」とタイ語で感想を述べる。

そして「ずっと新ちゃんと腕を組んでいたい」と再び竜星に近づき、「新ちゃ～ん」とドラマおなじみのセリフでさらに盛り上げた。

劇中で死亡していたと思われたが、実は生存していたことが判明した新庄。竜星は「無事生き返りました!」と満面の笑みを浮かべつつ、撮影について「すごい大規模です。アゼルバイジャンとか、いろんなところでやりましたが規模がすごいですよ」と話した。

いよいよ後半戦に突入する同作についても「ここからが佳境。内容が詰まっているので振り落とされないように見ていただけたら。チョッキーもドラムもみんな大活躍するので、最後の最後まで見ていただけたら」とファンに呼びかけていた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。

第43回となる今回のテーマは「NEW GRAVITY」。ファッション、エンタテインメント、テクノロジー、そして社会課題。すべてのエネルギーが強烈な引力によってひとつに重なり、未来を動かす圧倒的なうねりへと変わる。新たな引力の中心・TGCで、世界を塗り替える一歩を踏み出そうというメッセージが込められている。

(C)マイナビ TOKYO GIRLS COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER