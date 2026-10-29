櫻井翔と相葉雅紀が、29日放送のTBS系バラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』90分SP(21:30～22:57)で、横浜中華街の人気中華食べ放題店で人生初のアルバイトに挑戦する。

「チャーハンを作れる男になる!」と意気込む櫻井だが、中華鍋を振る練習では「ちょっと泣きそう…」と弱音も。助っ人として登場する相葉とともに、多忙な店のピークタイムに立ち向かう。

櫻井は裏方・配膳、相葉は調理で連携

同番組で2人がそろってロケに出るのは、約4年ぶり。今回働くのは、1日に最大約4,000人が訪れるという横浜中華街の中華食べ放題店だ。スタジオでは、櫻井、相葉と10代の頃から親交の深い生田斗真らが、2人の初めてのアルバイトを見守る。

バイト前には「チャーハンを作れる男になる!」と目標を掲げていた櫻井。しかし、料理が苦手なこともあり、仕込みや鍋振りに大苦戦する。中華鍋を振る練習で「ちょっと泣きそう…」と口にする場面もある一方、厨房の重要な裏方ポジションでは、次第に力を発揮していく。

そんな櫻井の助っ人として登場するのが相葉。持ち前のセンスで中華鍋を使いこなし、華麗な鍋さばきを披露する。慣れない厨房で苦戦しながらも、次々と料理を習得していく。

裏方・配膳担当の櫻井と、調理担当の相葉。それぞれの役割を担う2人は、息の合った連携プレーで、注文が集中するピークタイムに挑む。人気店の忙しさに、2人はどう対応するのか。

休憩中には若手時代の思い出話も

仕事の合間の休憩時間には、若手時代の過酷なロケや思い出話に花が咲く。懐かしい映像とともに、当時を振り返る様子も届ける。

さらにスタジオでは、櫻井がバイト先の料理長から教わった“ふわパラチャーハン”作りに挑戦。厨房での経験を生かし、おいしく仕上げることができるのか、その成果を披露する。

櫻井翔

このほか、エルフ・荒川の新居への引っ越しをめぐる企画も放送。これまで家事や料理、ライフスタイルの指導から物件探しまで助言してきたRIKACOと、荒川のやり取りを紹介する。

『櫻井・有吉THE夜会』90分SPは、TBS系で10月29日(木)21時30分～22時57分放送。

【編集部MEMO】

『櫻井・有吉THE夜会』は、櫻井翔と有吉弘行がMCを務めるTBS系のバラエティ番組。芸能人の私生活やこだわりの価値観に迫る。今回の進行は河北麻友子が担当し、スタジオゲストとして荒川、生田斗真、吉村崇、RIKACOが出演する。

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