最近ではコンビニでも人気ブランドのミニコスメが入手できることは有名だと思いますが、9月26日からセブン-イレブンでは、「Qoo10」で人気のコスメが全21種も登場しています。試してみたいなぁと思っていたコスメのミニサイズやセブン‐イレブン限定カラーもあります。

「Qoo10」で人気の化粧品ブランドのセブン限定ミニサイズ

セブン-イレブンの一部店舗で展開されているのは、「Qoo10」で人気の化粧品ブランドを集めたキュレーションコーナー「Qoo10 Pick」。私が訪れた店舗ではコスメ売り場の一番上の棚にありました!

Qoo10で人気の8ブランドから10アイテム(全21種)が集まっていて、その多くがセブン‐イレブン限定のミニサイズorカラーのもの。自分に合うか試してみたい場合や、ポーチに入れて持ち運ぶ場合には嬉しいですし、ミニサイズな分入手しやすい価格なのもありがたいですよね。

登場ブランドは、AOU・GROWUS・SKIN＆LAB・SKIN1004・Cen24・tiptoe・23YEARSOLD・Parnellの8ブランド。

頭皮ケアが叶う「GROWUS シーソルトセラピー頭皮スケーラー」、「グルタチオン」を純度99%配合したトナー「SKIN＆LAB グルタチオンアンプルトナー」、ドクダミエキスなどのスキンケア成分を配合の「23YEARSOLD ダーマシンコンシーラー」など、コスメだけでなくスキンケア系も多く揃っていました。スキンケアは合う・合わないがあると思うので少量サイズで試せるといいですよね。

ツヤ＆自然な発色! AOU グローイティントバーム

ここからは私が購入した商品をご紹介します。

まずは、「AOU グローイティントバーム」。リンゴバーム(01)／マルベリーバーム(03)／ピーナッツバーム(06)／バブルバーム(07)／ベベバーム(09)の5色がラインナップされています。

「AOU グローイティントバーム mini(リンゴバーム(01)」(1,349.70円)

リップバームは大きなサイズで購入してもなかなか使い切ることがないため、ミニサイズでいろんなカラーが試せるといいですよね。サイズは直径3cmほどだったので、ポーチはもちろん小さめのポケットにも入る大きさです。

フタを開けた時は「けっこう色が濃いかも……?」と思ったのですが、スウォッチをしてみると乗せる厚みによって色が調整できそうです。

重ねづけで濃淡を調節できる

薄く唇全体に乗せるといかにも塗りました! 感のない自然な血色感が出ました。バームなので体温で溶けて密着しますし、ツヤ感も出ます。重ねづけをすればもう少し華やかにすることも可能です。シーンや気分に合わせて調整できるのはいいですね。シアバターとヒマワリ種子油などの植物由来保湿成分を配合しているようなので、これからの乾燥しがちな季節にも活躍してくれそうです。

保湿＆鎮静＆紫外線防止も! SKIN1004 ヒアルーシカ ウォーターフィットサンセラム

続いては、「SKIN1004 ヒアルーシカ ウォーターフィットサンセラム」。現品は50ml入りですが、特に日焼け止め系は塗った感じの好みが人によって分かれるので、お試しができると安心ですよね。この商品は15ml なので、お試しにもいいですし、旅行先などで日焼け止めor下地を忘れてしまった時にもいいですね◎。

「 SKIN1004 ヒアルーシカ ウォーターフィットサンセラム」(1,210円)

SPF50+・PA++++と高い紫外線防止効果があるため、あの独特のキュッキュ感があったら嫌だなと思いつつ試してみると……使用感は乳液です。

肌に乗せた瞬間は白いのですが、すぐにすっと馴染みます。

すぐに肌に馴染む

着け心地は乳液なのに、ツヤと透明感が出た気がします。顔だけでなく手や首などの日焼け対策としてもいいかも。日焼け止めも下地も大きいものだと使い切れないことも多いですが、化粧品は2年くらいで使い切ることを推奨されています。ミニサイズならこまめに使いきれるので無駄もないですし、ポーチに入れておけば出先での塗り直しもしやすいですよね。

贅沢に美容液たっぷり! Cen24 マデカメラキャプチャーセラムマスク

最後は「Cen24 マデカメラキャプチャーセラムマスク」です。現品は4枚入りで1,700円ほどしますが、セブンでは1枚ずつ販売されています。韓国の製薬会社「東国製薬」が開発したツボクサエキスがたっぷり使われたマスクです。

取り出してみると、かなりたっぷり美容液がついていて、垂れてこないかな？と思いましたがぽたぽた滴ることはありませんでした。特に乾燥による肌のくすみが気になる方に良いそうで、20分ほど顔に乗せた後は肌が吸い付くほどもっちりに。スペシャルケアとして大事な日の前日に使いたい使用感でしたね。

美容液がかなりたっぷり含まれている

セブン-イレブン限定のミニサイズ＆カラーが入手できる「Qoo10 Pick」の商品、ぜひ気になる商品を探してみてくださいね。