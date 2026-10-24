「最近やたら喉が渇く」「尿の量やトイレの回数が増えた」。こうした変化は、高血糖で現れることがあります。一方、糖尿病は自覚症状が乏しく、症状がないまま進行することもあります。喉の渇きや尿の増加、意図しない体重減少などが見られたら、放置せず受診することが大切です。高血糖で体に起こる変化と、受診の目安を解説します。

なぜ高血糖になると「喉が渇く」「尿が増える」?

糖尿病は自覚症状の少ない病気ですが、血糖値がかなり高くなると、喉が渇いて水分をたくさんほしくなったり、尿が増えてトイレの回数が増えたりします。

尿と一緒に水分が失われる

血液には全身の細胞のエネルギー源であるブドウ糖、「血糖」が存在しています。ブドウ糖は体にとって必要なものですから、血液の濾過を担い、尿を作っている腎臓でも、ブドウ糖を体に戻すようにしています。しかし、糖尿病はこのブドウ糖の量が増えすぎて「高血糖」になる病気です。血糖値が高くなり、腎臓でブドウ糖を再吸収できる量を超えると、尿の中に糖(尿糖)が排泄されます。

糖などの物質が高濃度に含まれている液体は浸透圧(水を引き付けるような作用)が高いことが関係し、尿糖が出るような状態では体内の水分も多く排泄されてしまいます。これが高血糖では尿が増える理由です。

水分を失うことで喉が渇く

多尿のために水分が失われると、喉が渇きます。また、血糖値が高いために血液の浸透圧が高く、全身の細胞中の水分が血液中に移動しやすくなり、これも喉の渇きにつながります。

つまり、高血糖→体内の水分が尿とともに失われる+水分が血液中に移動する→喉が渇く→水分をたくさん飲みたくなる、という関係です。

ソフトドリンク症候群に注意

高血糖が疑われるときの水分補給には、水や糖分を含まないお茶を選びましょう。ただし、心臓や腎臓の病気などで水分制限を指示されている人は、主治医の指示に従ってください。水分補給だけで高血糖を治療できるわけではないため、受診も必要です。しかし、水ではなく、糖分の含まれているソフトドリンクを飲んでしまうと、そのために血糖値がさらに高くなり、それによって余計に喉が渇き、この悪循環の結果として、意識を失うような緊急事態になることもあります。

「ペットボトル症候群」、「ソフトドリンクケトーシス」などと呼ばれる事態です。喉の渇きが高血糖によるものだと知らない人で、このようなことが起こりがちです。

ほかにもある、高血糖で現れる体の変化

口渇と多尿は、糖尿病で血糖値がかなり高くなったときの典型的な症状です。それら以外にも、糖尿病との関連を考えたい体の変化があります。ただし、いずれも糖尿病以外の原因で起こることがあります。

「食べているのに痩せる」ことも

遺伝的な体質や加齢、生活習慣が関係して発症してくる2型糖尿病(日本人の糖尿病の大半を占めているタイプの糖尿病)は、肥満が発症に関係することもありますが、肥満のない人にも起こります。また、著しい高血糖やインスリンの作用不足があると、体重が減ってくることもあります。

これは、血糖を細胞のエネルギー源として利用するときに必要な「インスリン」というホルモンの働きが低下してくるために、血糖があっても利用できなくなってくるためです。そのため、体は脂肪や筋肉のたんぱく質を分解してエネルギーを補おうとします。また、尿に糖が排泄されることでもエネルギーが失われ、「食べているのに痩せる」という状態になることがあります。

このような状態は、早急に治療しなければいけません。また、理由のいかんにかかわらず、意図していないのに体重が減ってきた場合は、速やかに受診し原因を確かめて対処する必要があります。

だるい・疲れやすい

血糖をエネルギー源として十分に利用できないことや、多尿による脱水などから、疲れやすい、だるいといった症状も現れることがあります。ただ、特異的な症状ではない(高血糖以外の理由で現れることも少なくない)ため、これらの症状があるから糖尿病だ、ということはできません。しかし、健康診断で血糖値が高いと言われたことのある人は、糖尿病との関連を疑って早めに受診を検討してください。

感染症にかかりやすい

血糖コントロールが悪い状態では、細菌や真菌などに対する抵抗力が低下し、感染症にかかりやすく、重症化しやすくなることがあります。

肺炎などの呼吸器感染症、尿路感染症、皮膚の感染症や水虫などに注意が必要です。歯周病も重症化しやすいため、口の中のケアも大切です。感染症を繰り返したり、治りにくかったりする場合は、医療機関に相談してください。

「症状がない=糖尿病ではない」は間違い

糖尿病(高血糖)の症状を解説してきましたが、冒頭に述べたように、糖尿病は自覚症状が乏しく、症状がないまま進行することもある病気です。高血糖を放置すると、目や腎臓、神経などの合併症や、心筋梗塞・脳卒中などのリスクが高まります。合併症は、進行すると元の状態に戻すことが難しい場合もあります。

健康診断を欠かさずに受けて、血糖値やHbA1cの異常を指摘されたら放置せず、必ず受診するようにしてください。

こんな症状・健診結果があれば受診を

今回のまとめです。

血糖値がかなり高くなると、口渇や多飲、多尿、意図しない体重減少などが生じることがあります。こうした症状が続く場合は、早めに内科や糖尿病内科を受診してください。急に症状が強くなったり、強いだるさや脱水の様子があったりする場合は、当日中に受診しましょう。それらの症状がなくても、健康診断で血糖値やHbA1cが高いと指摘された場合も同様です。

高血糖緊急症

最後に、糖尿病に伴う、命に関わる緊急事態について触れておきます。

インスリンの作用が著しく不足すると、「糖尿病性ケトアシドーシス」が起こり得ます。糖尿病の発症時やインスリン注射の中断時だけでなく、感染症などでインスリンの必要量が増えたときにも起こることがあります。1型糖尿病に多く見られますが、2型糖尿病でも起こります。インスリン不足のために血糖をエネルギー源として利用できないことから、脂肪の分解が進み、ケトン体という物質が過剰に作られます。その結果、血液が酸性に傾く「アシドーシス」が起こります。糖尿病に伴って産生されるケトン体によるアシドーシス、それが「糖尿病性ケトアシドーシス」です。吐き気や嘔吐、腹痛、速く深い呼吸や息苦しさ、意識障害などが現れる緊急事態です。なお、糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬を使用している場合などには、血糖値がそれほど高くなくてもケトアシドーシスが起こることがあります。

高血糖と脱水が重なったときなどには、「高浸透圧高血糖状態」になり得ます。感染症などの罹患時、とくに高齢者に起こりやすいとされています。意識障害などが起こる、やはり糖尿病の緊急事態です。

これらの治療は一刻を争います。強い口渇や多尿に加え、嘔吐、腹痛、息苦しさなどがある場合は、速やかに救急外来を受診してください。意識がぼんやりしている、呼びかけへの反応が悪い、呼吸が苦しいなどの場合は、119番で救急車を要請してください。

最後に糖尿病の症状について、糖尿病専門医に聞いてみました。

喉の渇きや水分をよく摂る、尿量が増えて夜何度もトイレに起きる、体がだるい、体重が減るといった症状は糖尿病の代表的なサインです。特に、食事を変えていないのに体重が減るのを「ダイエットの成果」と喜ぶ方がいますが、インスリンが働かず体が糖を利用できなくなっているおそれがあります。心当たりのある方は早めに受診してください。 注意したいのは、こうした症状が出るのは血糖値がかなり高くなってからという点で、すでに糖尿病になっていても気づかないことが少なくありません。また、糖尿病は体質も大きく影響するため、痩せている方でも発症します。過度な痩せや低栄養が続くと、筋肉量が減って食後の血糖値が上がりやすくなることもあります。 症状がある方はもちろん、症状がない方も体型にかかわらず、定期的に健康診断で血糖値やHbA1cを確認することが大切です。