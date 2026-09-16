パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは9月11日、「#ドンコスヒットアワード2026AW」を発表した。

同アワードは、全国500店舗以上の販売網を持ち、12万点以上のコスメを取り扱うドン・キホーテが、販売実績やインバウンド需要、日々売場に立つ店舗美容担当者の声をもとに、多角的な視点から支持を集めたコスメを発表する企画。今回は、2026年上半期(1月～6月)を対象に、販売実績に基づく「総合コスメヒット賞」をはじめ、店舗美容担当者が選ぶ「"ガチ推し"コスメ賞」など全6部門を発表。手頃な価格と品質を両立したコストパフォーマンスに優れた商品や、「素肌感・透明感」など近年のメイクトレンドを意識したアイテムが支持された。単に流行を取り入れるだけでなく「自分の肌や目的にピッタリ合うか」を重視して選ぶ傾向がうかがえる。また、ヘアケアやインナーケアなど、メイク・スキンケアにとどまらない商品も上位にランクインし、髪や身体のお手入れや香りを取り入れることで生活そのものを楽しみたいというニーズが感じられる結果となった。

国内売れ筋「総合コスメヒット賞」

国内で多く購入された商品TOP5には、ヘアケアのほか、サプリメント、美容液やメイクキープミストが並び、「飾る美容」に加え「整える美容」へと、より生活に身近なケアへ関心が広がっていることを反映した結果となった。

1位は、ファイントゥデイの「フィーノ プレミアムタッチ濃厚美容液ヘアマスク」で、2026年上半期の販売点数は約67万点。発売から約20年にわたって愛されるロングセラー商品。手頃な価格ながら、自宅で手軽に本格的なヘアケアを取り入れられる点が支持されている。今回、同商品は「殿堂入り」を果たした。

総合コスメヒット賞 2位～5位

訪日客が選んだ「インバウンドヒット賞」

訪日客から人気を集めた商品を選出する「インバウンドヒット賞」では、1位と2位に「毛穴撫子 お米シリーズ」の商品がランクイン。日本らしさや手頃な価格が支持された。また、3位～5位には、日本ブランドの日焼け止めやヘアケア商品がランクイン。SNSなどの口コミを通じて日本の美容アイテムへの関心が広がっていることも、訪日客の商品選びを後押ししているとみられる。

1位は石澤研究所の「毛穴撫子 お米のパック」で、2026年上半期の販売点数は約40万2,000点。100%国産米由来の保湿成分を配合しており、「お米」を使ったスキンケアという日本らしさが人気。お土産としてまとめ買いしやすい手頃な価格や、かさばらないサイズ感も、SNSや口コミを通じて支持されている。

インバウンドヒット賞 2位～5位

海外発のヒット作「トレンドワールドコスメ賞」

「トレンドワールドコスメ賞」では、ドン・キホーテで展開する海外ブランド商品の中から、国内で多く購入された商品を選出した。

引き続き韓国コスメが高い支持を集め、TOP5には韓国発のスキンケアブランド「Anua」の美容液3商品がランクイン。スキンケアは肌の悩みに合わせ、成分に着目して選ぶ傾向がうかがえる。メイクでは、透明感のある仕上がりと崩れにくさを両立した米国発ブランドの「メイベリンSPステイルミマッドリキッドファンデーション」や、自然な陰影を演出する中国発ブランドの「ジュディードール メリハリマスターパレット」が選ばれた。

1位は、Anuaの「PDRN ヒアルロン酸100セラム」で、2026年上半期の販売点数は約8万7,000点。人気成分のPDRNを配合した美容液。うるおいをチャージし、なめらか肌へ。メイク前の新習慣として支持を集めた。

トレンドワールドコスメ賞 2位～5位

カラコン・ベストカラー賞

素肌感や抜け感を生かしたメイクがトレンドとなる中、「カラコン・ベストカラー賞」のTOP5には、自然でありながらツヤや光などの質感で印象を変える商品が支持されている傾向がみられた。

1位は、ACEの「ラルムメルティ ムーンフィルター」で、2026年上半期の販売点数は約11万7,000点。ドン・キホーテ限定カラー。水光感(うるうるとしたツヤ感)のあるグレー系レンズで、瞳に光が入ったような立体感と透明感を演出する点が支持を集めた。

ドンキ美容担当者が選ぶ「ガチ推し」コスメ賞

2025年7月～2026年6月に発売された厳選アイテムの中から、店舗美容担当者1,141人が選んだ商品TOP5を発表した。

SNSで話題となった商品が多く、使い心地や利便性に加え、コストパフォーマンスの高さも支持を集めている。また、美容・身だしなみ・日用品とカテゴリーを問わず、「日常をより快適に、楽しくする価値」を提供する商品が幅広い世代から注目されていることがうかがえる結果となった。

1位は、ロート製薬の「ロートmeme マイシャインドロップ」。レンズと瞳の間にうるおいの膜を作り、快適なつけ心地をサポートする装着液。実用性がありながらコスメのような可愛いデザインで人気となり、実際に使用した従業員からも「うるおいが続く」といった使用感を評価する声が寄せられた。

注目のPB新商品「PBニューフェイス賞」

「PBニューフェイス賞」では、2026年上半期に新発売されたオリジナルブランド商品の中から、洗顔、マスク、クレンジング、リップ、ボディケアの全5部門で各1位を選出した。

美容意識の高まりやスキンケア・メイクニーズの変化を捉えながら、手に取りやすい価格と機能性を両立したPB商品が支持を集めている。また、人気成分の配合や大容量仕様、使いやすさの向上など、消費者の声を反映した商品開発が、PB商品の魅力として評価されている。

洗顔部門の1位は、コスメテックスローランドの「コスパレード ビタミンカプセルブライトウォッシュCC 酵素配合洗顔フォーム」。高まるビタミン美容のニーズに着目して開発された商品。ビタミン訴求に加えてカプセル×酵素配合という付加価値を持たせ、PBならではの手に取りやすい価格が男女共に幅広い世代から支持された。

コスメテックスローランド「コスパレード ビタミンカプセルブライトウォッシュCC 酵素配合洗顔フォーム」

マスク部門の1位は、クロイスターズの「コスパレード CICA&ヒアルロン酸フェイスマスク100枚入」。毎日惜しみなく使ってほしいという想いから、大容量で開発。CICA×ヒアルロン酸の人気成分に加え、自身のケアだけでなく家族でシェアできるお得感が多くの支持を集めている。

クレンジング部門の1位は、ビー・エヌの「コスパレード マスカラリムーバー」。落ちにくいマスカラの普及によるメイクオフ需要に着目し商品化。「落ちにくい」「目に染みる」との意見を受け、4月にリニューアルを実施。手に取りやすい価格とより使いやすくなった使用感が支持を集めた。

リップ部門の1位は、PPITの「情熱価格 ワンデイリップ」。食べても飲んでも落ちない、塗り直しのいらないリップの需要が高まっていることに着目し商品化。「1,000円前後という低価格で色が長持ちする」とSNSでも話題になり人気を集めた。

ボディケア部門の1位は、PPITの「ゴートミルク ボディシャンプー ディズニーデザイン」。2021年7月の発売以降、シリーズ累計300万本を突破し、SNSでも話題を集めるゴートミルクの限定パッケージ。1,800mlという大容量で毎日気兼ねなく使えるお得感や、ゴートミルクならではの保湿力、豊富な香り、かわいいパッケージが人気を集めている。