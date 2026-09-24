セブン‐イレブン・ジャパンは9月26日、eBay Japanが運営する「Qoo10」で人気の化粧品ブランドを集めたキュレーションコーナー「Qoo10 Pick」として8ブランド10アイテム(全21種)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次展開する。

Qoo10 Pick

近年、若年層を中心に韓国コスメへの関心が高まる一方、「SNSで話題のコスメを実際に少量で試したい」といったニーズが拡大している。また、外出先や旅行先へ手軽に持ち運べる利便性への期待も高まっている。同社では、Qoo10の購買データとトレンド分析に基づき、オンラインで注目を集める商品を店舗で直接手に取れる環境を設計した。オンラインとオフラインの強みを融合し、手頃な価格でさまざまなコスメを試せる買い物体験を提供する。

リップやスキンケア、ベースメイクなど10アイテムを展開

「AOU グローイティントバーム mini」(1,349.70円)は、自然な血色感を唇に与えながらケアまで叶えるカラーリップバーム。体温でとろけて唇に密着し、ツヤ感を演出。シアバターやヒマワリ種子油などの植物由来保湿成分を配合している。試しやすいミニサイズで、リンゴバーム(01)、マルベリーバーム(03)、ピーナッツバーム(06)、バブルバーム(07)、ベベバーム(09)の全5色をラインアップする。

「AOU グローイティントバーム mini」(1,349.70円)

「GROWUS シーソルトセラピー頭皮スケーラー」(440円)は、頭皮の皮脂や、通常のシャンプーでは解決できない老廃物をケアできるスカルプケア商品。旅行や持ち運びにも便利な30gのチューブタイプとなる。

「SKIN&LAB グルタチオンアンプルトナー」(1,589.50円)は、くすみが気になる肌や透明感ケアで注目される成分「グルタチオン」を純度99%配合したトナー。試しやすい100mlのミニサイズ。

「SKIN1004 ヒアルーシカ ウォーターフィットサンセラム」(1,210円)は、SPF50+・PA++++の高い紫外線防止効果を持ちながら、みずみずしい使用感で保湿と鎮静を同時に叶える日焼け止めとしている。試しやすい15mlのミニサイズ。

「SKIN1004 ヒアルーシカ ウォーターフィットサンセラム」(1,210円)

「SKIN1004 センテラ アンプルフォーム」(825円)は、肌のうるおいを保ちながら毛穴汚れを除去する洗顔料。肌への刺激を抑えたしっとりとした洗い上がりが特長。試しやすい20mlのミニサイズ。

「SKIN1004 センテラ アンプルフォーム」(825円)

「SKIN1004 センテラ ライトクレンジングオイル」(990円)は、植物由来のオイルベースで、メイクや皮脂、毛穴汚れを除去するクレンジングオイル。ツボクサ由来成分配合で肌をしっかり鎮静するという。持ち運びやすい30mlのミニサイズとなる。

「SKIN1004 センテラ ライトクレンジングオイル」(990円)

「Cen24 マデカメラキャプチャーセラムマスク」(330円)は、乾燥による肌のくすみが気になる人に向けたフェイスマスク。Cen24の人気商品「メラキャプチャーセラム」の整肌成分を凝縮した贅沢な1枚。

「tiptoe ウィッシュグレーズティント」(1,089円)は、ひと塗りで華やかなツヤと立体感のある唇を演出するティントリップ。ベタつきを抑えながら唇の色になじみ、美しい仕上がりが長時間持続する。持ち運びに便利なミニサイズで、ニュートラルピンク(701)、ピーチベージュ(702)、ローズブラウン(703)、ディープピンク(704)の全4色をラインアップする。

「23YEARSOLD ダーマシンコンシーラー」(1,089円)は、ドクダミエキスなどのスキンケア成分を配合し、敏感肌でも使いやすいコンシーラー。肌に高密着して気になる部分(シミ、赤み、クマ、ニキビ跡)を自然にカバーし、薄づきで崩れにくい仕上がりを叶える。カラーは0.5P、1Y、0.2P、0.2Nをラインアップする。

「Parnell シカマヌセラム クッションファンデーション」(1,650円)は、肌荒れが気になる人や敏感肌の人に向けたクッションファンデーション。塗りムラや浮きが起こりにくく、なめらかな肌を演出する。カラーはフェアアイボリー(21)とナチュラルベージュ(23)の全2色。

「Parnell シカマヌセラム クッションファンデーション」(1,650円)

オリジナルポーチが当たるSNSキャンペーン

抽選で2,000名に「Qoo10 Pick オリジナルポーチ」が当たるSNSプレゼントキャンペーンを実施する。対象期間は9月26日～10月31日。詳細はQoo10 Pick特設ページで案内している。