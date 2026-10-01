SBI証券は、10月4日の「証券投資の日」にあわせ、10月1日からNISA口座の開設や投資信託の取引などを対象とした6つのキャンペーンを実施する。2027年1月に始まる「こどもNISA」の口座開設事前受付にあわせたキャンペーンも展開する。

「証券投資の日」は、より多くの人に投資への興味・関心を持ってもらうことを目的に、日本証券業協会が「10（とう）」と「4（し）」の語呂合わせから1996年に定めたもの。SBI証券では、今回の取り組みを自身や家族の資産形成について考えるきっかけにしてほしいとしている。

NISA口座開設や投信積立など6つのキャンペーン

今回実施するのは、公式Xの対象投稿をリポストすると抽選で1,040人に最大1万円分のデジタルギフトが当たるキャンペーンや、期間中にNISA口座を開設し、クイズに答えてエントリーすると、条件達成者全員に現金2,000円をプレゼントする「NISAはSBIでGO！キャンペーン」など。

投資信託では、期間中の積立注文額を2026年9月と比べて月平均5,000円以上増額するなどの条件を満たすと、抽選で10,105人に総額700万円が当たるキャンペーンを実施する。

また、対象の投資信託を合計5万円以上スポット購入するなどの条件を満たした人を対象に、抽選で1,000人に総額1,000万円をプレゼントするキャンペーンも行う。いずれも期間は10月1日から12月30日まで。

「こどもNISA」事前受付開始、最大10万円が当たるキャンペーンも

SBI証券は10月1日から、2027年1月に開始予定の「こどもNISA」の口座開設事前受付を開始する。これにあわせ、「こどもNISA予約受付開始記念！Wチャンスキャンペーン」を実施する。

こどもNISAの事前申込とクイズへの全問正解・エントリーなどの条件を満たすと、全員に現金2,000円をこども口座へプレゼント。さらに、こども口座で投資信託を合計5,000円以上購入するなどの条件を満たした人の中から、抽選で500人に最大10万円をプレゼントする。

このほか、こども口座の開設などを条件に限定のおこづかい帳やグッズがもらえる「パンどろぼうとはじめよう！親子でお金の未来を考えるキャンペーン」も11月30日まで実施している。

SBI証券ではあわせて、こどもNISAのつみたて投資枠でのみ購入でき、信託報酬を年率0.00％とした「SBI・ゼロ・オールカントリー・インデックス・ファンド（愛称：ゼロカン）」と、NISA口座や課税口座などで購入できる「SBI・オールカントリー・インデックス・ファンド」の取り扱いを開始する。両ファンドを取り扱う販売会社は、10月1日時点でSBI証券のみとなる。