SBIホールディングス及びSBI証券、SBI新生銀行、SBIネオ金融プラットフォームは9月25日、九州旅客鉄道と新たな金融サービス事業の開始に向けて基本合意したと発表した。

JR九州、金融スーパーアプリ「JQ BANK」(仮称)提供へ

両者は、「JR九州Web会員ID」や「JRキューポ」をハブとし、JR九州Web会員専用の金融スーパーアプリ「JQ BANK」(仮称)の開発を中心に検討を進める。同サービスは、JR九州がSBI新生銀行を所属銀行とする銀行代理業の許可を受けることを前提に、2027年度中のサービス提供開始を目指す。

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JR九州グループの強みを活かした限定特典の提供

JQ BANKでは、「鉄道」「不動産・ホテル」「駅ビル・流通・外食」それぞれと連動したサービスを展開し、金融サービスの利用に応じて「鉄道優待サービス」「JRキューポ」などの限定特典・優待サービスの提供を検討する。

「金融スーパーアプリ」ならではの幅広いサービス展開

SBIグループは、SBI新生銀行とSBI証券との銀証連携サービスに加えて、保険、暗号資産、FX、ステーブルコイン決済、AIエージェント、メディア機能等を組み込んだ「総合金融プラットフォーム」(FPaaS)を開発・提供する。

例1.SBI新生銀行との取り組み

SBI新生銀行のBaaSでは、「顧客中心主義」に基づく商品・サービス設計により、JRキューポが貯まる仕組みを構築する。コンビニATM出金手数料や他行宛の振込手数料の無料回数設定はもちろん、SBI証券の株式や投資信託の買付余力に自動反映される円預金サービス「SBIハイパー預金」の提供に加え、同預金を開設・入金した利用者の預金残高に応じたJRキューポの付与、JR九州の利用者向け住宅ローン特別金利等のサービスなどを検討している。

例2.SBI証券との取り組み

「JQ CARD」で投資信託が買えるクレジットカード投信積立サービス「JQ CARD積立」や毎月の積立金額に応じてJRキューポを加算するサービス、さらにたまったJRキューポをJR九州の株式を始めとする国内株式や投資信託に投資ができるサービスの準備を進める。

その他、証券口座開設不要で手軽に資産運用を疑似体験できるサービス「ポイント運用」をはじめ、SBIグループ各社との連携により、様々なサービスの検討に着手している。またこれらの新サービスは、JR九州が提供する会員ランクサービス「JRキューポわくわくプログラム」とも連動する予定だ。