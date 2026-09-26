SBI証券は、18歳未満の子どもを持つ保護者を対象に「子どもに対する『お金の教育や会話』に関するアンケート」を実施した。金融教育を重要だと考える保護者は約8割に上った一方、家庭で積極的に実践している割合は、証券口座の保有状況によって差がみられた。

金融教育を家庭で実践、口座保有者37.5%・非保有者21.8%

金融教育について「家庭で積極的に行っているほうだと思う」と回答した割合は、本人または同居家族名義の証券口座を持つ人で37.5%、非保有者では21.8%だった。

一方、「金融教育は重要だと思う」と回答した割合は、証券口座保有者で88.5%、非保有者で79.1%。重要性の認識については、いずれも約8割以上となった。

2027年1月に開始予定の「こどもNISA」についても、証券口座の保有状況によって利用意向に差がみられた。

「こどもNISAを知っている」と回答した割合は、証券口座保有者で97.5%、非保有者でも74.5%に達した。一方、「制度を知っており、利用したいと思っている」と答えた割合は、口座保有者が39.5%、非保有者が9.5%だった。

SBI証券ですでにこども口座を保有する顧客を対象とした別の調査では、「こどもNISA」の認知率は100%、利用意向は79.4%となった。

親子で学べるWebサイトやゲームにも関心

親子向け金融教育コンテンツについては、証券口座を持っていない人でも、Webサイトやゲーム、セミナー・イベントを「ぜひ利用（参加）したい」「利用（参加）したい」と回答した割合が各コンテンツで約半数～6割となった。特に、ゲームやWebサイトなど、時間や場所を選ばず利用できる常設型コンテンツへのニーズが相対的に高かったという。

また、SBI証券のこども口座を保有する顧客では、金融教育を「重要だと思う」とした割合が97.9%だったのに対し、「家庭で積極的に行っているほうだと思う」は46.3%。同社の親子向け金融教育コンテンツについては、81.5%が「知らなかったが、利用してみたいと思う」と回答した。

SBI証券では、「こどもNISA」の特設ページや、小学生と保護者向けの「金トレ部 こどもプログラム」などを提供しているほか、「パンどろぼう」とのコラボや親子向けイベントなども展開している。

外部委託調査は2026年9月、18歳未満の子どもと同居する20～40代の男女保護者を対象にインターネットで実施。有効回答数は999人で、証券口座保有者200人、非保有者799人だった。