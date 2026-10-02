セブン - イレブン・ジャパンは10月1日から12月31日まで、食品ロス削減月間に合わせて、「しまじろう」と連携した取り組みを実施する。

「緑のしまじろう」デザインの「エコだ値」シール (C)Benesse Corporation 1988‐2026 / しまじろう

「エコだ値」シールに「緑のしまじろう」を展開

セブン - イレブンでは、賞味期限・消費期限が近い商品を値下げして販売し、食品ロス削減を目指す「エコだ値」や、購入してすぐに食べる場合に販売期限が近い商品を積極的に選ぶ「てまえどり」の取り組みを進めている。

今回、昨年期間限定で実施した「緑のしまじろう」デザインの「エコだ値」シールを一新する。

10月1日から12月31日まで、環境をイメージした「しまじろう」デザインのシールを5種類展開。親子で楽しみながら「エコ」や「もったいない」について考えるきっかけをつくるという。

「こどもちゃれんじ」の教材でエコな買い物を学ぶ

「こどもちゃれんじ すてっぷ」10月号の教材を通じて、4〜5歳の子どもと保護者に、食品ロス削減やエコな買い物について考える機会を提供する。

身近な買い物を題材に、「まだ食べられるものを大切にする」「自分で商品を選ぶ」といった行動につなげることを目指す。

「しまじろう」オリジナルアニメを制作・放映

今回の取り組みでは、「しまじろう」のオリジナルアニメを新たに制作する。

アニメを通じて、食品ロス削減や「もったいない」という気づきを、子どもに分かりやすく、楽しく伝える。

制作したアニメは、セブン - イレブン約4,400店舗の店内に設置しているデジタルサイネージをはじめ、「しまじろうチャンネル」などで10月より発信する予定。

「しまじろうチャンネル」では、「しまじろうと一緒に、かいものでエコだね！ 買い物でできる3つのエコ」を公開する。

(C)Benesse Corporation 1988‐2026 / しまじろう