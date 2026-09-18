バンダイは、映画『ゴジラ対ヘドラ』に登場する怪獣ヘドラを商品化したソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ戯華 ヘドラ(1971)」の予約受付を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で2026年9月18日16時より開始する。価格は11,000円。商品発送は2027年1月を予定している。

本商品は、ゴジラに対する敵怪獣のサイズ感を劇中の比率で再現する「ムービーモンスターシリーズ」の新ライン「戯華(ギガ)」の第1弾として展開されるもの。1971年公開の映画『ゴジラ対ヘドラ』で、汚染物質を吸収して成長し、人間や船を襲うなど大きな被害をもたらした人気怪獣ヘドラを立体化した。

フィギュアは、ヘドラ特有のおどろおどろしい造形を細部まで再現。通常の「ムービーモンスターシリーズ」よりも塗装工程を増やし、複雑な彩色表現を施しているほか、本商品のために描き下ろされた特別イラスト入りパッケージを採用するなど、コレクション性を高めた仕様となっている。

また、別売りの「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1971)」と組み合わせることで、『ゴジラ対ヘドラ』の劇中シーンをイメージしたディスプレイも楽しめるという。

商品の全高は約190mm。対象年齢は3歳以上で、予約期間は2026年10月18日23時までを予定している。

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