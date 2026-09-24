11月3日に公開する『ゴジラ-0.0』より、IMAX版ポスタービジュアルの解禁と、公開初日11月3日0時より全国のIMAX劇場31館にて最速上映をすることが発表された。

IMAX版ポスタービジュアル解禁!

邦画史上初となるFilmed for IMAXで描かれる本作。今回公開されたIMAX版ポスタービジュアルでは、9月8日に公開された予告映像のラストで落下するゴジラの姿を思わせるビジュアルが採用されている。また、IMAXロゴの「A」部分がゴジラ仕様へと変貌を遂げ、細部までこだわり抜かれたファン必見のビジュアルだ。

最速上映の実施決定!

そして、ゴジラ実写邦画シリーズ31作目である本作の公開を記念して、公開初日11月3日0：00(＝11月2日24：00)より、全国のIMAX劇場31館にて最速上映の実施が決定した。

最速上映のチケットは、10月3日0：00(＝10月2日24：00)より、各劇場公式サイトにて販売を開始する。詳細は『ゴジラ-0.0』公式サイトを確認のこと。一部劇場で事前の会員先行販売等、販売スケジュールが変更になる可能性がある。

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