11月3日より日本で公開される『ゴジラ-0.0』より、新キャストとして長澤まさみの出演が発表された。さらに、國村隼、前原滉、奥野瑛太、井之脇海らの出演と、前作『ゴジラ-1.0』から飯田基祐、水橋研二が続投することも判明した。

長澤まさみ、出演決定!

長澤まさみが演じるのは、気象台から大型災害対策事務局に出向している天才気象予報官・青山真琴(あおやま・まこと)。この度解禁された予告映像では、「新たにプランBを提案してもよろしいでしょうか」と、前のめりに作戦を提案するなど襲い来る絶望に抗うべく知力を尽くす様子が写し出されている。

さらに、医師・緒方(おがた)役を國村隼、村上教授(田中泯)の助手役・萩原彰(はぎわら・あきら)に前原滉、常磐兵吉(ときわ・へいきち)・本田正一(ほんだ・しょういち)に奥野瑛太、井之脇海の出演が決定し、実力派俳優陣が名を連ねる。

そして、前作『ゴジラ-1.0』ではゴジラ討伐作戦「海神(わだつみ)作戦」に大きな貢献をした「東洋バルーン」係長・板垣昭夫(いたがき・あきお)役の飯田基祐、そして鶴野邦夫(つるの・くにお)役の水橋研二の続投も決定。2年の時を経て、ようやく復興を遂げ、日常を取り戻した日本に降りかかる新たな絶望の到達点に、敷島らは新たな仲間たちと共にどう立ち向かうのだろうか。

長澤まさみ（青山真琴役）コメント全文

山崎監督から出演のお声掛けを頂き、感激しました。

監督がいつも少年のような笑顔で、楽しそうに現場にいらっしゃったのが印象に残っています。

久しぶりのゴジラとの対面でしたが、その圧倒的な存在感に翻弄されながらの撮影は、ハラハラドキドキして刺激的でした。

公開まで楽しみに待っていてください。

最新の本編映像満載の予告映像が解禁!

野田(吉岡秀隆)の「私たちは、ゴジラを葬りきれていなかった。」という衝撃の言葉から始まる最新予告映像。『ゴジラ-1.0』の死闘から2年。再び姿を現した“絶望”に、敷島(神木隆之介)らは動揺を隠しきれない。予告で描かれるのは、本作から登場する生物学者・村上(田中泯)や、出演情報が解禁となった長澤まさみ演じる気象予報官・青山の緊迫した表情、そして「鳴神(なるかみ)作戦」の始動宣言。2年前にゴジラの襲撃から生き延びた典子(浜辺)が敷島に零す悲痛な想い、宙に持ち上がる家屋など、物語の新たな展開が明かされる。さらに日本映画として初めて1.43：1のFilmed for IMAXのフルスクリーンに広がる大迫力の映像となっている。

映像のラスト、衝撃の台詞と共に背中から地面に落下するゴジラの姿が…。果たして人類は新たな絶望に打ち勝つことが出来るのか。驚愕の映像が満載の、全世界に激震走る最新予告映像だ。

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