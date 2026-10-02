星野リゾートが展開する「界 雲仙」(長崎県雲仙市)に12月1日、2つの新スポット「地獄の湯けむり展望台」と「湯けむりラウンジ」が誕生する。

湯けむり展望台からの夜の様子

雲仙地獄を一望する「地獄の湯けむり展望台」

界 雲仙の敷地内に、雲仙地獄を一望できる高台スポットが誕生する。この展望台は、高温の蒸気を活用した雲仙温泉独自の「燗つけ」の仕組みを高台から観察でき、雲仙ならではの豊かな温泉文化や大地の仕組みを深く学ぶ「温泉文化いろは」を楽しむ体験空間となる。日中と夜とで異なる地獄の表情を望むことができ、日中は燗つけの仕組みをくっきりと見学でき、夜は湯けむりの輪郭が暗闇に浮かび上がり、躍動的でダイナミックな大地のエネルギーを体感できる。

期間は通年で、時間は16:05～、19:05～の各約20分間。料金は無料、予約も不要となっている。

日中の温泉文化いろはの様子

雲仙地獄と館内をシームレスに結ぶ「湯けむりラウンジ」

雲仙地獄と館内をシームレスに結ぶ新たな空間として、湯けむりラウンジが誕生する。雲仙地獄と地続きの特別な環境を活かし、湯けむりをモチーフにしたもくもくとした空間。地獄の鼓動を身近に感じながら、普段は触れられない湯けむりに触れ、まるで雲仙地獄の中に入り込んだかのような、湯けむりの情緒に浸れる体験ができる。

期間は2026年12月1日～2027年5月31日、時間は14:30～17:00。湯けむりの演出は15:00、15:30、16:00、16:30、17:00から各5分間実施する。同ラウンジの利用は無料で、予約も不要。

湯けむりラウンジ

演出と味わいで湯けむりを堪能する「湯けむりプリン」

湯けむりラウンジでは、オリジナルのスイーツ「湯けむりプリン」(800円)を提供する。雲仙地獄から力強く立ち上る約120℃の噴気に着想を得て、約120℃の蒸気で蒸したプリンで、目の前で湯けむりが立ち上るような幻想的な演出で提供する。プリンの上には、やわらかな湯けむりを表現した特製クリームをたっぷりとあしらい、雲仙地獄のダイナミックなエネルギーに思いをはせながら、目と舌で湯けむりの情緒を満喫できる特別な味わいを楽しめる。