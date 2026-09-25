星野リゾートは2027年7月22日、「星のや飛鳥」を奈良県・明日香村に開業する。

星のや飛鳥 敷地の中心に広がる明日香村の棚田美を表現した、段々の庭(イメージ)

コンセプトは「気に満ちた丘の辺」

星のや10施設目となる同施設のコンセプトは「気に満ちた丘の辺」。日本初の宮都「飛鳥京」があった明日香村は、世界文化遺産にも登録された歴史と豊かな自然が息づく地。かつての宮都の面影と"気"、自然が織りなすこの地で、積み重なった歴史と風の音に包まれながら心身を解放し、心に余白を生む「マインドフルネス体験」を提案する。

料金は1泊193,000円～(1室あたり、税・サービス料込、食事別)。2026年9月25日より宿泊予約を開始する。

明日香村の棚田美をランドスケープで表現した「段々の庭」

敷地の中心に広がる庭は、明日香村の棚田の風景をデザインした。水田だけでなく、芝・畑・草原・散策路などを配し、四季ごとに異なる表情を見せる、色彩豊かな庭。客室の大きな窓からもその景色を楽しむことができる。庭の中には東屋が点在しており、明日香村の自然を感じながら、気の向くままに過ごせる特等席をつくっている。

瓦と石の情景を映した平屋造りで贅沢な「客室」

明日香村の風情を随所に感じる客室は、全室平屋造りの分棟型で全35室、オールスイート。全部で4タイプある客室の広さは約70m2～260m2、最大約4mの高天井と広々とした空間が魅力。村内にある石造物からインスピレーションを受けたインテリアや、通称「明日香法」に守られた居住地域や寺院の瓦屋根を取り入れることで、明日香村の風景に馴染むデザインになっている。また、広さ約105m2～107m2の客室「あかね」には、壁一面に石を張り巡らせた、重厚感溢れる空間が特徴の「石室風呂」を備えている。