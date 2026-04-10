ニチレイフーズは、「本格炒め炒飯」の新TVCM「25年ずーっと売上 No.1」篇を4月11日より全国で放映開始する。本CMには今田美桜さんが登場。「ずーーーっと!」という長いセリフをひと息で言い切るシーンも見どころとなっている。

冷凍炒飯の定番『本格炒め炒飯』が発売25周年を迎える。2001年に“パラッと”した食感で登場し、独自の三段階炒め製法など進化を重ね、25年連続で売上No.1(※)を継続してきた。新CMには2024年からブランドの顔を務める今田美桜さんが登場する。

「ずーーーっと!」の長いセリフにも注目

新CM内では、25年という長い間愛されてきたという印象を残すため、今田さんが「ずーーーっと!」という長いセリフをひと息で言い切るシーンも見どころとなっている。新CMの撮影前、打ち合わせで「今回はセリフが長くて大変ですよ」と監督から説明を受けた今田さんは「え～っ!?」と驚きの表情を見せていていたという。

新TVCM「25年ずーっと売上 No.1」篇

新TVCM「25年ずーっと売上 No.1」篇

「"長い期間"続けていることは?」の質問に「湯船に入るのは毎日続けています」

新CMとともに公開されたインタビュー映像では、今田さんに25周年にちなんだ質問も。「"長い期間"続けていることは?」という質問に対して今田さんは、「お風呂の時間にしっかりと湯船に浸かるというのは、ずっと続けてます。」「(バスタブの)縁に座ったり、なんか行ったり来たりして、長く入るときは気が済むまで入ってます(笑)」とコメントした。

新生活を迎える新社会人、新入生へメッセージ「冷凍食品に助けていただいた」

手軽においしく食事がとれる冷凍食品。新生活で忙しい新社会人や新入生からの支持も厚い。今田さんは、「私は東京に上京してきた時に、冷凍食品の炒飯だったりとか、おいしいものに、本当に助けていただいたんです。新生活は、楽しいこともたくさんあれば、思うように進まなかったりする瞬間もいっぱいあると思うので、ぜひ冷凍食品や、ニチレイの炒飯を食べて、『また明日からがんばろう』という気持ちになってもらいたいなと思います」と応援のメッセージも寄せている。

『本格炒め炒飯』について

2001年の発売以来、25年連続売上 No.1 (※)を記録する“日本一売れている”冷凍炒飯。プロの料理人の調理工程を研究し再現した「三段階炒め製法・改」を採用し、特許製法である250℃以上の高温熱風での調理を行うなど、家庭では手作りできない圧倒的な「炒め」パワーで、ごはん一粒一粒に卵をまとわせることで、電子レンジでパラパラ感と香ばしい風味を実現。 丁寧に仕込んだ自家製焼豚の煮汁を調味料として使うことで一体感のある味わいに仕上げている。

※インテージ SRI＋冷凍調理炒飯市場 2017年3月～2026年2月 各年累計販売金額／インテージ SRI 冷凍調理炒飯市場 2001年3月～2017年2月 各年累計販売金額