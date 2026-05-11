スマホやPCが手放せない現代、あなたの目は悲鳴を上げていませんか？ デジタルデバイスとの長時間のにらめっこで、目の乾きや疲れに悩まされている方は少なくないはず。そんな現代人の目の救世主として、人気女優の今田美桜さんがブランドアンバサダーに就任した「アキュビュー®」が、新たな快適さを提案します。今田さんも絶賛する新製品「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」が、なぜデジタルライフに最適なのか、その驚きの秘密に迫ります。

今田美桜が語る！デジタル時代の新常識「アキュビュー®」で目を愛する新習慣

使い捨てコンタクトレンズのトップブランド「アキュビュー®」は、本日5月11日から、俳優の今田美桜さんを新たなブランドアンバサダーに起用した新CM「デジタルライフ」篇を全国で放映開始しました。キャッチフレーズは「Eye Love ACUVUE® 」。これは「目を愛する。目が愛する。」というブランドの深いメッセージを表現しています。

デジタルデバイスが生活に不可欠な現代において、目の疲れは深刻な問題です。そんな現代人の悩みに寄り添うべく開発されたのが、新製品「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」。このコンタクトレンズは、デジタル社会を快適に生きるための、まさに“目を愛する”新習慣を提案しています。

「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」がデジタル疲れを救う理由

現代の目元に合わせた新スタンダード

ジョンソン・エンド・ジョンソンが送り出す「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」は、デジタルデバイスの長時間使用が常態化した現代のライフスタイルに焦点を当てて開発されました。その目標は、“一日中疲れ知らずの目”。新CMでは、デジタル社会を象徴する空間で今田美桜さんが潤いに満ちたレンズと出会い、澄み渡る空や海の世界へと変化していく様子が描かれています。まるで目の前の世界が別次元のように快適になる期待感が伝わってきますね。

今田美桜さんも重視する「潤い」の秘密

今田美桜さんがコンタクトレンズに求めるものとして「潤いです。圧倒的に。」と語っていたのが印象的でした。デジタルデバイスから発せられる光や、まばたきの減少による目の乾燥は、現代人の大きな課題です。「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」は、「涙を保つ独自のテクノロジー」を搭載している点が大きな特徴。この技術により、一日中快適なつけ心地とクリアな見え方を目指します。まるで目の表面に薄い潤いのベールをまとったかのように、日中の乾燥から目を守ってくれることが期待できます。

「アキュビュー® 」のブランド哲学と今田美桜さんの共通点

今回のブランドアンバサダー起用は、「アキュビュー® 」のブランド哲学である「目を愛する。目が愛する。」を体現する人物として、今田美桜さんが最適だったからだと言います。常に新しい挑戦を続け、確かな演技力と明るく親しみやすい人柄で幅広い世代から支持される今田さんのひたむきで誠実な姿勢は、長年にわたり人々の目の健康を第一に考え、真摯に製品開発を続けてきた「アキュビュー® 」のブランド姿勢と深く重なります。

「アキュビュー® 」は、1987年に米国で世界初の使い捨てコンタクトレンズとして誕生して以来、目の構造や働きを徹底的に研究し、進化を続けてきました。近視・遠視・乱視・老視など、多様な視力補正ニーズに応える幅広い製品ラインナップは、その探求の証です。ジョンソン・エンド・ジョンソンの「Vision Made Possible」というメッセージは、単なる視力矯正にとどまらない、「見え方の質（クオリティ・オブ・ビジョン）」の向上にかける情熱を物語っています。

今田さんもインタビューで、コンタクトレンズがないと何もできないほど頼っていると語り、目が疲れた時には目を閉じたりツボを押したりと、日頃から意識的に目のケアをしているそうです。多忙な日々を送る彼女だからこそ、目の健康に対する意識の高さがうかがえます。

目の健康は専門家と共に。デジタル時代を快適に生きるために

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」に興味を持たれた方は、必ず事前に眼科医に相談し、検査・処方を受けてから購入してください。また、特に異常を感じなくても、目の健康のためには定期的な検査が欠かせません。安全かつ快適に使い続けるために、眼科医の指示に従いましょう。

私たちにとって、デジタルデバイスはもはや生活の一部であり、仕事や趣味、コミュニケーションに欠かせない存在です。だからこそ、その影響を最も受ける「目」のケアは、これまで以上に重要になってきています。「ワンデー アキュビュー® オアシス® MAX」は、デジタルライフを諦めるのではなく、より快適に、より鮮明に楽しむためのパートナーとなるでしょう。

目の疲れを感じやすい方、一日中コンタクトレンズを使っている方、そして、もっと快適なデジタルライフを送りたいと願うすべての方に、ぜひ一度、この新しい「アキュビュー® 」の世界を体験していただきたいと思います。あなたの「目を愛する」ことが、きっと「目が愛する」クリアで快適な毎日につながるはずです。

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