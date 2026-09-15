ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』を、2026年9月30日に初回限定特典の豪華アウターケース付きの ブルーレイ＋DVD セットと4K UHD＋ブルーレイ セットを、11月6日には数量限定のコレクターズ・アイテム仕様、スタイリッシュなデザインのスチールブックを発売する。発売に先駆けて、ホログラムのゲーム「デジャリック」の実現化を紐解く、ボーナス・コンテンツ「デジャリック・マッチ：実現への挑戦」から抜粋した映像が公開となった。

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット

4K UHD＋ブルーレイ セット（スチールブック付き限定版

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ディズニープラスにて配信されている「スター・ウォーズ」シリーズ『マンダロリアン』（2019〜）の劇場版。シーズン3の続編という位置付けで、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』（1983）の後の時代が舞台となっている。

「スター・ウォーズ」シリーズとしては、2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる劇場新作として公開された本作は、帝国崩壊後の混乱が続く銀河で、厳格な掟に従いどんな仕事も完璧に遂行するマンダロリアンと、強大な力を持つ特別な存在でありながらも愛らしいグローグーの活躍を描く。

主人公マンダロリアン役はドラマシリーズから続投するペドロ・パスカルが務め、新共和国の軍人・ウォード大佐役をシガーニー・ ウィーバー、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声をジェレミー・アレン・ホワイトが演じるなど、豪華キャストが集結。監督は、 『アイアンマン』（2008）『ライオン・キング』（2019）のジョン・ファヴロー、脚本・製作には、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』シリーズなどを手がけるデイブ・フィローニが参加している。

この度公開となった映像は、ホログラムのゲーム「デジャリック」の実現化を紐解く「デジャリック・マッチ：実現への挑戦」からの抜粋。犯罪組織のハット・ツインズから依頼され、ジャバ・サ・ハットの息子ロッタの救助に向かうマンダロリアン。しかし、ロッタは囚われの身ではなく、自分の意志で格闘競技の戦士として生きていたー。そんなロッタとマンダロリアンが対峙したのは、円いチェス盤のような、あの"デジャリック・マッチ"を実現化した闘技場。マンダロリアンのスタント・パフォーマー／スタント・ファイト・コーディネーターのラティーフ・クラウダーは、撮影現場を「映画で見たあのゲームそのままだ」と大絶賛。共同脚本のノア・クロアは、デジャリックが現実の闘技試合を模したゲームだという設定を明かす。さらに、ILMの視覚効果監修ジョン・ノールは、クリーチャーを実在する生物として描く難しさに触れ、呼吸や血の通った肉体、口臭やシワといった細部までこだわったポイントを語っている。今まではホログラムの駒として親しまれてきたエイリアンたちに、リアルな生命を吹き込むデジャリック・マッチの実現化に迫る必見の映像となっている。