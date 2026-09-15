ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』を、2026年9月30日に初回限定特典の豪華アウターケース付きの ブルーレイ＋DVD セットと4K UHD＋ブルーレイ セットを、11月6日には数量限定のコレクターズ・アイテム仕様、スタイリッシュなデザインのスチールブックを発売する。発売に先駆けて、ホログラムのゲーム「デジャリック」の実現化を紐解く、ボーナス・コンテンツ「デジャリック・マッチ：実現への挑戦」から抜粋した映像が公開となった。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ディズニープラスにて配信されている「スター・ウォーズ」シリーズ『マンダロリアン』（2019〜）の劇場版。シーズン3の続編という位置付けで、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』（1983）の後の時代が舞台となっている。
「スター・ウォーズ」シリーズとしては、2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる劇場新作として公開された本作は、帝国崩壊後の混乱が続く銀河で、厳格な掟に従いどんな仕事も完璧に遂行するマンダロリアンと、強大な力を持つ特別な存在でありながらも愛らしいグローグーの活躍を描く。
主人公マンダロリアン役はドラマシリーズから続投するペドロ・パスカルが務め、新共和国の軍人・ウォード大佐役をシガーニー・ ウィーバー、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声をジェレミー・アレン・ホワイトが演じるなど、豪華キャストが集結。監督は、 『アイアンマン』（2008）『ライオン・キング』（2019）のジョン・ファヴロー、脚本・製作には、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』シリーズなどを手がけるデイブ・フィローニが参加している。
この度公開となった映像は、ホログラムのゲーム「デジャリック」の実現化を紐解く「デジャリック・マッチ：実現への挑戦」からの抜粋。犯罪組織のハット・ツインズから依頼され、ジャバ・サ・ハットの息子ロッタの救助に向かうマンダロリアン。しかし、ロッタは囚われの身ではなく、自分の意志で格闘競技の戦士として生きていたー。そんなロッタとマンダロリアンが対峙したのは、円いチェス盤のような、あの"デジャリック・マッチ"を実現化した闘技場。マンダロリアンのスタント・パフォーマー／スタント・ファイト・コーディネーターのラティーフ・クラウダーは、撮影現場を「映画で見たあのゲームそのままだ」と大絶賛。共同脚本のノア・クロアは、デジャリックが現実の闘技試合を模したゲームだという設定を明かす。さらに、ILMの視覚効果監修ジョン・ノールは、クリーチャーを実在する生物として描く難しさに触れ、呼吸や血の通った肉体、口臭やシワといった細部までこだわったポイントを語っている。今まではホログラムの駒として親しまれてきたエイリアンたちに、リアルな生命を吹き込むデジャリック・マッチの実現化に迫る必見の映像となっている。
■ストーリー
帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグー。帝国の復活を狙う 新たな戦争を阻止する最後の希望は父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
マンダロリアン/ディン・ジャリン：ペドロ・パスカル（阪口周平）
ウォード大佐：シガーニー・ウィーバー（駒塚由衣）
ロッタ・ザ・ハット：ジェレミー・アレン・ホワイト（内田雄馬）
■スタッフ
監督：ジョン・ファヴロー
脚本：ジョン・ファヴロー、デイヴ・フィローニ、ノア・クロア
製作：キャスリーン・ケネディ,p.g.a.、イアン・ブライス,p.g.a.、ジョン・ファヴロー,p.g.a.、デイヴ・フィローニ,p.g.a.
製作総指揮：カレン・ギルクリスト、ジョン・バルトニッキ、キャリー・ベック
共同プロデューサー：ノア・クロア、RJ・ミノ、ジョン・ハンピアン
撮影監督：デヴィッド・クライン, A.S.C.
プロダクション・デザイナー：アンドリュー・L・ジョーンズ、ダグ・チャン
編集：レイチェル・グッドレット・カッツ,ACE、ディラン・ファーシャイン
衣装デザイナー：メアリー・ゾフレス
視覚効果スーパーバイザー：ジョン・ノール
視覚効果＆アニメーション：インダストリアル・ライト＆マジック
音楽：ルドウィグ・ゴランソン
キャスティング：サラ・ハリー・フィン
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング（4K UHD/ブルーレイ/DVD）
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