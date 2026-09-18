ポップカルチャーにまつわるアイテムの市場が過熱しているようだ。映画『スター・ウォーズ』の撮影で実際に使われたダース・ベイダーのライトセーバーは5億円超で落札予定!? 東京・原宿で開催中の「Heritage Auctions Japan ポップカルチャー・オークション展」に行ってきた。

  • ヘリテージ・オークションズの内覧会

    禍々しいフォースの残滓を感じるダース・ベイダーのライトセーバー

史上最大規模? ライトセーバーが大集結

ヘリテージ・オークションズ(Heritage Auctions)は米国のダラスに本社を置く世界最大級の収集品オークションハウス。500点を超えるポップカルチャー・コレクターズアイテムを集めた展示会「Heritage Auctions Japan ポップカルチャー・オークション展」は、東京の会場(渋谷区神宮前6-13-3)で10月27日まで開催中だ。入場は無料。今回は内覧会を取材してきた。

会場に展示されるアイテムの落札予想価格は、総額1,500万ドル(約24億円)を超えるという。『スター・ウォーズ』シリーズを中心に、映画・テレビ作品の撮影で実際に使用された小道具や衣装、希少なトレーディングカード、ビデオゲームソフトなど、ジャンルを横断したコレクションが一堂に会する。ヘリテージ・オークションズ・ジャパン マネージング・ディレクターの松本麻生さんによると、「ポップカルチャー」にまつわるアイテムの取り引きは年々、規模が拡大しているそうだ。

  • ヘリテージ・オークションズの内覧会

    建物の1階には『スター・ウォーズ』関連アイテムがズラリ。2階には『ウォーキング・デッド』関連やトレーディングカードなどが並ぶ

内覧会の見どころは、一般公開としては史上最大規模のライトセーバー・コレクション。『スター・ウォーズ』エピソード1から9、さらにはスピンオフまで、さまざまな作品に登場したライトセーバーがズラリと並んだ光景は圧巻だ。

中でも注目は、『スター・ウォーズ エピソード5／帝国の逆襲』(1980年)および『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』(1983年)の撮影で実際に使用された、ダース・ベイダーのヒーロー・ライトセーバー。2025年のオークションで一度は落札された超レアなアイテムだが、2026年11月のオークションに再び登場することとなったそうだ。予想落札価格は350万ドル以上が見込まれているという。

  • ヘリテージ・オークションズの内覧会

    まだ「ライトセーバー」という名前が付く前、ジョージ・ルーカスが「レーザーソード」と呼んでいたころに作成されたという写真のアイテム。後の作品に登場するライトセーバーは「接写用」と「アクション用」で作り分けられるようになったそうだが、この頃のライトセーバーは接写にも使えば殺陣にも使ったそうで、よく見ると傷や修理の跡が見て取れる

  • ヘリテージ・オークションズの内覧会

    殺陣のシーンでは、先端の突起部分に木製のブレードを取り付けて撮影したとのこと。ブレード部分は現存が確認されていないそうだ

内覧会に並ぶアイテムは全て、オンラインのオークションに出品予定となっている。主な展示品は以下の通り。

  • ヘイデン・クリステンセン演じる「アナキン・スカイウォーカー」ヒーロー・ライトセーバー(エピソード3／シスの復讐)

  • ユアン・マクレガー演じる「オビ＝ワン・ケノービ」決闘用ライトセーバー クリストファー・リー演じる「ドゥークー伯爵」決闘用ライトセーバー(エピソード2／クローンの攻撃)

  • サミュエル・L・ジャクソン演じる「メイス・ウィンドゥ」決闘用ライトセーバー

  • レイ・パーク演じる「ダース・モール」決闘用ライトセーバー(エピソード1／ファントム・メナス)

  • リーアム・ニーソン演じる「クワイ＝ガン・ジン」接写撮影用ライトセーバー

  • デイジー・リドリー演じる「レイ」決闘用ライトセーバー(エピソード9／スカイウォーカーの夜明け)

  • アダム・ドライバー演じる「カイロ・レン」ヒーロー・ライトセーバー(エピソード8／最後のジェダイ)

  • 『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』に登場した、ケニー・ベイカーのサイン入りR2-S8遠隔操作式アストロメク・ドロイド

  • 故キャリー・フィッシャーが個人所有していた『エピソード5／帝国の逆襲』の撮影使用スノースピーダー・ミニチュア

  • 『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』のファースト・オーダー・ストームトルーパー用F-11ブラスター、チューバッカのスタント用ボウキャスター

  • 『ボバ・フェット／The Book of Boba Fett』でテムエラ・モリソンが演じたボバ・フェットのアクション用EE-3カービン・ライフル

  • テレビシリーズ『ウォーキング・デッド』の衣装、小道具

  • トレーディングカード、ビデオゲームなど

【フォトギャラリー】内覧会の展示品

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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