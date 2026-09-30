ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』の豪華アウターケース仕様ブルーレイ＋DVD セット（初回限定）と4K UHD＋ブルーレイ セットの販売を開始した。これを記念して、最大6人の人形師が息を合わせ、グローグーの豊かな表情を引き出す様子が描かれた映像を、ボーナス・コンテンツから一部公開した。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ディズニープラスにて配信されている「スター・ウォーズ」シリーズ『マンダロリアン』（2019〜）の劇場版。シーズン3の続編という位置付けで、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』（1983）の後の時代が舞台となっている。
「スター・ウォーズ」シリーズとしては、2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる劇場新作として公開された本作は、帝国崩壊後の混乱が続く銀河で、厳格な掟に従いどんな仕事も完璧に遂行するマンダロリアンと、強大な力を持つ特別な存在でありながらも愛らしいグローグーの活躍を描く。
主人公マンダロリアン役はドラマシリーズから続投するペドロ・パスカルが務め、新共和国の軍人・ウォード大佐役をシガーニー・ ウィーバー、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声をジェレミー・アレン・ホワイトが演じるなど、豪華キャストが集結。監督は、 『アイアンマン』（2008）『ライオン・キング』（2019）のジョン・ファヴロー、脚本・製作には、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』シリーズなどを手がけるデイブ・フィローニが参加している。
この度公開となったのは、最大6人の人形師が息を合わせてグローグーの豊かな表情を作り上げる様子に迫る映像。共同脚本・製作のデイヴ・ フィローニが「グローグーの可能性を広げる映画だ」「小さな名優だ」と語る通り、高性能モーターによって可動域が広がり、各部を独立して動かせるようになったグローグー。人形師たちが、肩から腕、頭と胴、まぶた、耳や上唇などを分担し、息を合わせてグローグーの感情を表現していく。ウォード大佐役のシガーニー・ウィーバーも「人形師たちは目に入らない。彼の顔だけ。あの表情に誰もがメロメロ」とすっかり虜に。さらに「彼の声を担当したいわ。タダでやる」とジョークを飛ばすなど、生き生きと動く愛らしいグローグーに世界的スターも心から魅了された様子が伝わる内容となっている。
■ストーリー
帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグー。帝国の復活を狙う 新たな戦争を阻止する最後の希望は父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
マンダロリアン/ディン・ジャリン：ペドロ・パスカル（阪口周平）
ウォード大佐：シガーニー・ウィーバー（駒塚由衣）
ロッタ・ザ・ハット：ジェレミー・アレン・ホワイト（内田雄馬）
■スタッフ
監督：ジョン・ファヴロー
脚本：ジョン・ファヴロー、デイヴ・フィローニ、ノア・クロア
製作：キャスリーン・ケネディ,p.g.a.、イアン・ブライス,p.g.a.、ジョン・ファヴロー,p.g.a.、デイヴ・フィローニ,p.g.a.
製作総指揮：カレン・ギルクリスト、ジョン・バルトニッキ、キャリー・ベック
共同プロデューサー：ノア・クロア、RJ・ミノ、ジョン・ハンピアン
撮影監督：デヴィッド・クライン, A.S.C.
プロダクション・デザイナー：アンドリュー・L・ジョーンズ、ダグ・チャン
編集：レイチェル・グッドレット・カッツ,ACE、ディラン・ファーシャイン
衣装デザイナー：メアリー・ゾフレス
視覚効果スーパーバイザー：ジョン・ノール
視覚効果＆アニメーション：インダストリアル・ライト＆マジック
音楽：ルドウィグ・ゴランソン
キャスティング：サラ・ハリー・フィン
発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング（4K UHD/ブルーレイ/DVD）
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