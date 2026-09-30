ウォルト・ディズニー・ジャパンは、『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』の豪華アウターケース仕様ブルーレイ＋DVD セット（初回限定）と4K UHD＋ブルーレイ セットの販売を開始した。これを記念して、最大6人の人形師が息を合わせ、グローグーの豊かな表情を引き出す様子が描かれた映像を、ボーナス・コンテンツから一部公開した。

ブルーレイ＋DVD セット

4K UHD＋ブルーレイ セット

4K UHD＋ブルーレイ セット（スチールブック付き限定版

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、ディズニープラスにて配信されている「スター・ウォーズ」シリーズ『マンダロリアン』（2019〜）の劇場版。シーズン3の続編という位置付けで、『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』（1983）の後の時代が舞台となっている。

「スター・ウォーズ」シリーズとしては、2019年公開の『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる劇場新作として公開された本作は、帝国崩壊後の混乱が続く銀河で、厳格な掟に従いどんな仕事も完璧に遂行するマンダロリアンと、強大な力を持つ特別な存在でありながらも愛らしいグローグーの活躍を描く。

主人公マンダロリアン役はドラマシリーズから続投するペドロ・パスカルが務め、新共和国の軍人・ウォード大佐役をシガーニー・ ウィーバー、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタ・ザ・ハットの声をジェレミー・アレン・ホワイトが演じるなど、豪華キャストが集結。監督は、 『アイアンマン』（2008）『ライオン・キング』（2019）のジョン・ファヴロー、脚本・製作には、『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』シリーズなどを手がけるデイブ・フィローニが参加している。

この度公開となったのは、最大6人の人形師が息を合わせてグローグーの豊かな表情を作り上げる様子に迫る映像。共同脚本・製作のデイヴ・ フィローニが「グローグーの可能性を広げる映画だ」「小さな名優だ」と語る通り、高性能モーターによって可動域が広がり、各部を独立して動かせるようになったグローグー。人形師たちが、肩から腕、頭と胴、まぶた、耳や上唇などを分担し、息を合わせてグローグーの感情を表現していく。ウォード大佐役のシガーニー・ウィーバーも「人形師たちは目に入らない。彼の顔だけ。あの表情に誰もがメロメロ」とすっかり虜に。さらに「彼の声を担当したいわ。タダでやる」とジョークを飛ばすなど、生き生きと動く愛らしいグローグーに世界的スターも心から魅了された様子が伝わる内容となっている。