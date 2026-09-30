一番好きな寿司ネタは? うにです。……そう迷わず答えるブラザー&シスターに朗報だ。10月1日より、かっぱ寿司で「かっぱの贅沢うに祭り」が開幕する運びとなった。

名前のとおり、主役はうに。通常の2倍量を盛り付けたうに軍艦や、中とろと組み合わせた贅沢な一貫など、うにを使ったメニューがズラリとラインナップする。さらに、店内飲食限定の「かっぱのごち寿司」シリーズからも豪華プレートが登場! 今年の秋は、うにからスタートしようじゃないの〜!

かっぱ寿司「かっぱの贅沢うに祭り」スタート

いつからだろう。この世で一番好きな食べ物がうにになったのは。……と言いながら、実は鮮明に覚えている。

子どもの頃は独特の臭みが苦手だったが、中学生の頃、同級生がおいしそうにうにのおにぎりを食べているのを見て、「こいつ、大人だ……」と軽いショックを受けた。そしてその晩、こっそり買って食べてみたところ、「あれっ、意外とウマいかも」と気づき、それからあっという間に虜に。卒業式を迎える頃には、うにが一番の大好物になっていたってわけだ。……これ、何の話?

閑話休題。かっぱ寿司の話に戻ろう。

今回の「かっぱの贅沢うに祭り」はガチで贅沢なうにネタが勢揃いしている。中でも目玉は何と言っても通常の2倍のうにが乗った「ごちそう 倍盛うに軍艦」(一貫340円〜)だろう。

さっそく食べてみると……

くぅぅぅ……うっめぇぇぇーーー!!!! これが「贅沢うに祭り」じゃぁぁぁーーーい!!!!

うにの旨味が濃厚! さすが倍量……。うにの甘み&コクを口に入れた瞬間からガツンと感じるので、とんでもなく高い満足感を得られる。シャリに対して、うにが完璧に勝ってくる。この感じが本当に贅沢! ああ、幸せ……。

もちろん、倍量じゃない「うに軍艦」(一貫190円〜)も用意されている。こちらはじゅわ〜っと広がるうにの風味に爽やかな大葉の香りが参戦! 濃厚なうに感を楽しめつつ、後味は比較的すっきり爽快。シャリとのバランスにも優れているので、寿司としてのうにを存分に堪能したい場合は、こちらの「うに軍艦」にフルベットでもいいかもしれない。

ただ……

この「ごちそう うに中とろ」(一貫390円〜)もまたハンパじゃないのよ! ビジュアルからしてヤバそうだが、実際に食べてみると……

超ごちそう〜〜〜!! ……あっ、これだ。1位です。これ、1位です! 個人的な1位、これに決まり!!

脂ののった中とろ&うには、どちらも旨みが強い食材ではあるが、想像を上回るレベルで好相性! うにのクリーミーなコクが中とろの脂を包み込んでいる感じ。とろけながらも混じり合っていくその過程で、徐々に変化していく旨味のグラデーション……間違いなくごちそうッ!

握りを満喫したところで、今度は「ごちそう 贅沢うに いくらの小丼」(990円)を実食。「小丼」という名前ではあるが……

このとおり、どっしりした存在感! うにといくらが贅沢に盛り付けられており、控えめに見てもめちゃくちゃ贅沢～!

さっそく食べてみると……

ゆ、優勝……。優勝です。うに&いくらのコンビネーションは反則よ……! いくらのプチッとした食感と塩気のある味わいに、うにのまろやかな甘み……まさに最上級のマリアージュ! 強烈な個性を持つ者同士のコラボレーション! まるで桑田と長渕。もしかしたら喧嘩が起きてもおかしくない組み合わせなのに、完璧に互いの存在を高め合っている。

これで990円なら、かなりコスパがいいかも。専門店でこの両方のネタを乗せた丼を頼もうとすると、お会計がいくらになるかわかったもんじゃない。いくらだけに。

「かっぱの贅沢うに祭り」で最後に味わいたいのが、「贅沢うに茶碗蒸し」(390円～)。茶碗蒸しの上にうにを乗せ、黄金色のあんをかけた貴族仕様のサイドメニューである。スプーンを入れ、口に運んでみると……

はぁぁぁ……。うっっっめぇぇぇ……。至福。茶碗蒸しの柔らかな食感と、あんのとろみ。和風だしのやさしい旨味のなかにうにの濃厚な旨みと風味が加わることで、いつも以上に贅沢&華やかな茶碗蒸しへとランクアップ。あん&うにの馴染みの良さも特筆! 中にはエビや鶏肉などの具材も入っており、満足感も文句なし!

こうしていろいろ食べてみると、うにって結構万能な食材というか、何にでも合うポテンシャルを持っているんだなぁと気づかされるなぁ。

店内限定「かっぱのごち寿司」も要チェック!

うに祭りと合わせて楽しみたいのが、同日スタートとなる「かっぱのごち寿司」シリーズだ。

新たに期間限定メニューとして登場するのが「ごちそう贅沢よくばりプレート」(五貫790円)。

「うに包み」は海苔でうにを包んで食べるスタイルで、シンプルな「うににぎり」との食べ比べも楽しめる。さらに、サーモンいくらのせ、むらさきいか刻み昆布のせ、赤えびなど豪華ネタが選び抜かれているので、ぜひそれぞれが持つ個性を一貫ずつ噛み締めてみてほしい。

「かっぱの極みごち寿司」(六貫1,290円～)は大とろ、大切りまぐろ、活〆真鯛、北海道産ほたて、赤えび、上煮穴子一本を一堂に集めた豪華なセット。見るからに上質な大とろ、突き抜けた存在感を放つ上煮穴子一本……この一皿だけでもかなり満足できるはずなので、一皿目に指名してみるのもよさそうだ。

ほかにも大とろ、中とろ、大切りまぐろの食べ比べが魅力の「贅沢まぐろ 至福の三貫」(三貫690円〜)や、うに三貫を楽しめる「贅沢 うに三昧」(三貫790円〜)、贅沢うに、贅沢とろぶつ、贅沢いくらを味わえる「贅沢 軍艦三昧」(三貫690円〜)など、寿司界のオールスターといえる顔ぶれが並ぶ。

なお、「ごち寿司」シリーズは店内飲食限定。持ち帰りでは味わえないメニューなので、「かっぱの贅沢うに祭り」と合わせてお店でゆっくり味わってもらいたい!