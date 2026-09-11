9月10日、コロワイドグループのかっぱ寿司は富山県2店舗目となる「かっぱ寿司 アイタウン射水店」をオープン。これに伴い、同店では『みなみ鮪 中とろ』や『みなみ鮪 中とろ塩炙り』、『釜揚げほたるいか軍艦』などをグランドオープン記念商品として販売する。

今回は、新店舗で実施されたメディア試食会に参加し、5種類のアイタウン射水店グランドオープン記念商品を堪能した。

138席の大型ロードサイド店がオープン、必食の限定商品5皿を堪能

9月10日にグランドオープンした「かっぱ寿司 アイタウン射水店」のあるアイタウン射水は、2023年11月から各店舗が順次オープンした商業エリア。あいの風とやま鉄道線・小杉駅から徒歩約20分のアクセスで、住宅地と商業施設、公共施設が集積する生活利便性の高い地域にある。

かっぱ寿司は2025年6月、「富山黒瀬店」で富山県に初出店を果たし、その後も福井や石川で新店舗を展開。日本屈指の寿司県である富山をはじめ、北陸エリアでの出店を拡大させている。

このほどオープンした「かっぱ寿司 アイタウン射水店」は、地元の人たちが買い物帰りなどに来店しやすいロードサイド店で、客席数は138席。うちテーブル席が126席と、3世代のファミリー客でも来店しやすい、広々としたテーブル席が多く用意された設計となっているようだ。

そんなアイタウン射水店の新規オープンを記念した商品として、同店では『みなみ鮪 中とろ』を一貫110円、『みなみ鮪 中とろ塩炙り』を一貫150円で提供。かっぱ寿司ならではのこだわりの詰まった商品ラインアップで、グランドオープンを盛り上げる。

『みなみ鮪 中とろ』(110円)は、しっとりとした食感と、とろけるような口当たりが自慢の一品。店内で解凍し、丁寧に切り付けた中とろを使った定番人気のお寿司をお手頃価格で楽しめる(※「みなみ鮪中とろ」は定番商品と比較して若干グラムが異なる)。

同様に店内で切り付けた中とろを香ばしく炙った『みなみ鮪 中とろ塩炙り』(150円)も、期間限定で提供する。こちらは炙ることで引き立たせた香ばしさと、中とろの上品な脂の旨みの相性が、えも言われぬ味わいの一貫。塩だけのシンプルな味付けだからこそ、中とろ本来の旨みがダイレクトに伝わってくる。

レギュラーメニューでは210円程度で提供されているという中とろネタだが、新規オープンに合わせた今回のキャンペーンでは軍艦スタイルでも楽しめる。

脂のりが良いみなみ鮪の中とろを、ぶつ切りにして軍艦の上にたっぷりと盛り付けた『みなみ鮪 中とろぶつ軍艦』(190円)は、濃厚な旨みに加えて、口の中でやわらかくほどけていくような贅沢な食感が魅力的な一品。思わずもう一貫、おかわりを追加したくなる。

また、上品で強い甘みが特徴の『生本ずわい蟹』(290円)も、この機会にぜひ堪能してもらいたい必食の一皿。「生」ならではの繊細な肉質で、口の中に入れた瞬間に身がほどけて濃厚な旨みがなめらかに広がっていく。臭みもなくて上品な後味が印象的だ。

最後は「富山黒瀬店」がオープンした際のキャンペーンでも大好評だったという、富山県産のほたるいかを使用した『釜揚げほたるいか軍艦』(二貫・110円)。プリッとした身の食感と、口の中でとろけ出すワタ(内臓)の濃厚でコクのある旨味が特徴で、素材本来の塩加減と甘みをシンプルに味わえる。富山の海の恵みをそのまま味わっているような満足感だ。

グランドオープン記念商品の販売期間は9月27日までの予定とのこと。なお、同店の営業時間は平日10時30分～23時、土・日・祝10時～23時となっている(※9月10日～9月16日は11:00～21:00営業。最終入店時間は閉店時間30分前)。