人気回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が新たなコラボメニューを投入する。コラボ相手はなんと、まさかの「辛ラーメン」。赤いパッケージに「辛」の文字が刻まれた、あの見慣れたカップがかっぱ寿司のレーン上を走ることになるのだ。初見の人は困惑するに違いない。

同シリーズは9月17日から12月9日まで、かっぱ寿司全店で販売予定。そんな二度見必至の新コラボメニューを、発売に先駆けてひと足早く試食してきたので、その詳細とおすすめアレンジをご紹介っ!

辛ラーメンがかっぱ寿司に!? コラボメニューを全部食べてみた

今回、かっぱ寿司から新たに登場することとなったまさかのコラボメニュー「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」。説明したいことは山積みではあるのだが、何はともあれ、まずは実物からご覧いただこう。どうぞっ!

はい、出ました! まさか、かっぱ寿司でこのカップを目にする日がくるとは。いやはや、なんとも不思議な光景なり。これまでさまざまなラーメン店とコラボしてきたかっぱ寿司と「辛ラーメン」のコラボは今回が初。寿司店のレーンをおなじみのカップが流れてくる光景は、なんとも新鮮……!

今回のコラボでは、活〆真鯛のアラから丁寧に抽出した鯛スープを、辛ラーメンのスープに合わせている。麺には辛ラーメンのインスタント麺を使用し、おなじみの煎りたまごやしいたけなどのかやくに加え、えびなどの海鮮具材をトッピングしている。

さっそく、ひと口すすってみると……

……うっ、ウマい……!! えっ……思っていた以上にウマいぞ!? もちろん辛い。辛ラーメンらしい、ピリッとした刺激はしっかりある。だが、それ以上に感じるのが、鯛スープの旨味だ。辛さがドーン! と前に出てくるというより、辛さの奥から魚介の旨味がぐっと押し寄せてくる。これが実にいい!

麺のほうはもう、完全に辛ラーメン。あの独特の太くてモチッとした麺に、旨辛スープが絡む。エビやカニカマと一緒に食べることで、かっぱ寿司の顔がさらにくっきりと浮かび上がってくる。

いや、マジで思った以上にいいじゃん、辛ラーメンとのコラボ! いつもの名店とのコラボももちろん最高だけど、インスタント麺特有のちょっとチープでジャンキーな感じがしっかり残っているのも逆に新鮮で素晴らしい!

続いていただいたのが、「鯛スープの海鮮 辛ラーメン～まろやか温玉添え～」。温泉玉子に加え、大ぶりな海苔まで添えられている。

辛いスープに温玉を崩せば、当然ながら味わいはまろやかに! 黄身がスープに溶け込むことで、辛さの角が取れ、より濃厚な味わいになる。うわ〜、これもめちゃくちゃウマい! ウマくならないわけがないもんな〜……。

最初は辛さと鯛の旨味をそのまま楽しみ、途中から温玉で味を変える。1杯で2段階の味わいを楽しめるお得感。ちなみに、海苔もかなりいい仕事してるぞッ!

個人的に一番ワクワクしたのが「鯛スープの海鮮 辛ラーメン～辛ラーメンおすすめ! 味変プレート～」。カニカマ、ねぎ、パルメザンチーズ、フライドガーリック、赤いかゲソが別皿で付いてくる一杯だ。

さっそく全投入してみると……

こんな感じ! すげぇ豪華! 貴族の晩餐会か!

さっそく食べてみると……

めっちゃうめぇ……! プレーンの「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」と全然別物だわ! パルメザンチーズが溶けてスープにコクを加え、フライドガーリックが香ばしさと食感をプラスする。赤いかゲソは海鮮感をさらに強化。パンチ、めちゃ強。一切、隙なし。特にパルメザンチーズはかなりアリ。辛さをまろやかにしながら、ジャンキーな味わいをさらに濃厚にしてくれる。これ、マジで癖になるわ!

さらに今回は、ちょっと気になるアレンジにも挑戦してみた。「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」に、なんと「ちょこっとフライドポテト」を投入するというものである。公式でもおすすめされている、ちょっと意外なアレンジだが……本当に大丈夫か?

あまり深く考えず、とにかく思い切ってポテトを投入し、恐る恐る味わってみると……

いや、ウマいんかーーーい! なんてこった、意外なほどウマいぞ……!? ポイントはやはり、ポテトがスープを吸って“ふにゃふにゃ”になるところだろう。「フライドポテトはカリカリより、“しなしな”が好きです」という人なら確実にハマるはず。某カレー味のカップラーメンに入っているジャガイモっぽさもある。これはヤミツキになる。噛むと旨辛スープがじゅわっと溢れ出す感じも最高にいい!

「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」の締めには、残った旨辛スープに「辛ラーメン専用追いシャリ」を投入するのがベスト。シャリの上にガーリックとチーズをのせたもので、残ったスープに加えると旨辛雑炊風に楽しめる。どんなに厳しめに見ても、これがまずいワケがないもんな〜。

辛ラーメンと、かっぱ寿司。どんな化学反応が起きるのか、当初はまったく想像ができなかった。が、結果的にめちゃくちゃケミストリーを感じたわ。アメージング……!

個人的に、普通の辛ラーメンは辛すぎて食べるだけで一苦労だが(本当に好きなんだけどね)、「鯛スープの海鮮 辛ラーメン」は辛さよりもウマさが勝つ。だけど、ちゃんと辛さもある。この設計がまさに絶妙! 辛党はもちろん、辛ラーメン好きはぜひ試してみて!