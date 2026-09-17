回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は9月17日より、期間限定フェア「かっぱの韓国旨辛祭り」をかっぱ寿司全店にて開催する。

「かっぱの韓国旨辛祭り」では、韓国料理ならではの旨みと辛みを楽しめるにぎりや軍艦、サイドメニューなど、バラエティ豊かな商品が登場。辛さの中に旨みやまろやかさを感じられる商品がラインアップされており、韓国料理が好きな人はもちろん、辛いものが苦手な人も気軽に韓国グルメの味わいを楽しむことができる。販売期間は9月17日～30日。

ラインアップは以下のとおり。

海鮮チヂミにぎり ～李朝園のタレ使用～

チヂミとシャリに合わせ、李朝園のタレとごま油、煎りごまで仕上げた、やみつき感のあるにぎり。価格は110円～。

海鮮チヂミ(3枚) ～李朝園のタレ使用～

李朝園のチヂミのタレを使用した海鮮チヂミ。醤油ベースのタレとごま油の風味が食欲をそそる。価格は240円～。

李朝園 刻みキムチマヨ軍艦

李朝園の白菜キムチをマヨネーズと合わせ、まろやかな辛みとコクが楽しめる軍艦。価格は二貫110円～。

李朝園 ごま油香るキムチえんがわ軍艦

えんがわのコリコリ食感と李朝園の白菜キムチを合わせた軍艦。ごま油の香りが食欲をそそる。価格は二貫190円～。

李朝園 キムチ海鮮たたき軍艦

海鮮たたきの旨みに李朝園の白菜キムチを合わせた、食感と旨辛さが楽しめる軍艦。価格は二貫190円～。

李朝園監修 まろやか辛!とり唐揚げ～ロゼソース～

サクッと揚げたとり唐揚げに、李朝園監修の甘辛ロゼソースとパルメザンチーズを合わせた一品。価格は390円～。

李朝園監修 まろやか辛!フライドポテト～ロゼソース～

フライドポテトに、李朝園監修のロゼソースとパルメザンチーズを合わせた韓国風ポテト。価格は290円～。

李朝園 刻みキムチ&納豆小鉢

李朝園の白菜キムチと納豆に、ねぎとごま油を合わせた小鉢。お寿司やお酒のお供におすすめ。価格は150円～。

旨辛カンジャンセウ(えびの醤油漬け)寿司

醤油漬けの赤えびに、食べるラー油と大葉をトッピング。カンジャンセウ風に仕上げられている。価格は240円～。

韓国フェアプレート

旨辛カンジャンセウ、大切りサーモンの李朝園キムチのせ、豚タンキンパ、玉子キムチキンパを盛り合わせた一皿。価格は790円～。

※一部改装中・休業中店舗は除く。

※一部店舗では価格が異なる。

※掲載写真はイメージ。