「たまにビヨンセとかにDMしたりします」――。2日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45～)では、野村周平、なえなの、山添寛(相席スタート)がゲスト出演。SNSでの出会いやDMナンパ事情について語り合った。

野村周平

番組では、SNSの機能を利用した恋愛事情やナンパの手法を特集。有名人へのDMについて聞かれると、野村は「たまにビヨンセとかにDMしたりします」と告白。「絶対返ってこないだろうけど、万が一返ってきたらどうしようと思って」と明かした。するMCの山里亮太は「宝くじと一緒で買ってみないと分からないもんね」と反応し、山添も「もしかしたら『So cute』って返ってくるかもしれない」と笑わせた。

一方、山添は過去に“晒され対策”をしていたことを告白。「わざとキモい文言で女の子とやり取りしていた時期があったんですよ」といい、「体温感じられる場所に行きたいな」といったメッセージを送り、「キモ!!こいつアホや」となって晒された時の独自の対策をしていたという。しかし、「その子が全然晒さへんから、ただただキモいやつで終わった」と振り返り、スタジオの笑いを誘った。

後半では、実際にあったSNSナンパの手口も紹介。なえなのは「これが現実かも」と語り、「友達が『恋愛リアリティーショーに出させてあげるよ』と言われて面談に行って、その後飲みに行ったら財布とか全部取られたことがある」と明かした。

最後に山里が「実際に会って声をかけるナンパとSNSでのナンパ、女性からしたらどちらが印象がいい?」と質問。なえなのは「私はDMの方がいいです。興味がなかったら無視できるから」と答えた。

一方の鈴木愛理は「平成世代は絶対会って話しかけてもらわないと困ります。DMにくる変なナンパの人って超ド下ネタなやつしか来ない」とSNSに拒否反応。すると野村は「って言いますけど、さっきからすべて女性目線じゃないですか。男にもDM来ますからね。SNSを使ってナンパしてるのは男だけじゃないから」と主張し、「俺らは単純にうれしくて『ありがとう』って返したりしますけど、男だけじゃねえっていうことをここで言いたい!」と力を込めて訴えた。

この放送は、TVerで配信されている。