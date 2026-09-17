ローソンは9⽉15⽇より順次、⽼舗レストラン・洋菓⼦店「Tops」監修のスイーツおよびベーカリーの2品を、関東地区の「ローソン」にて販売する。

Uchi Café Tops監修 ショコラオムレット

ローソン「Uchi Caféチョコクリーム Tops監修 ショコラオム レット」(300円)

ローソンでは2009年からTops監修商品を展開しており、昨年発売したコラボ商品も好評を博した。今回新たに発売されるのは、「Uchi Café Tops監修 ショコラオムレット」と「Tops監修 チョコクリームを味わうショコラクロワッサン」の2品。

9月15日発売の「Uchi Café Tops監修 ショコラオムレット」(300円)は、Topsの看板メニュー「チョコレートケーキ」の本格的な味わいを、ワンハンドのオムレットに仕⽴てたスイーツ。程よい⽢さと軽さのチョコホイップに、ビターなチョコクリームとココアパウダーを合わせ、アクセントとしてトッピングに⾹ばしいアーモンドとくるみを添えている。

Tops監修 チョコクリームを味わうショコラクロワッサン

また、10月6日には、チョコ好きのためのスイーツパン「Tops監修 チョコクリームを味わうショコラクロワッサン」(181円)が登場。チョコ⾵味クロワッサンの上にビスケット⽣地をのせて 焼き上げ、中にはTopsの豊かな味わいを表現したこだわりのチョコホイップを贅沢にサンドしている。