あきんどスシローは、43期目を迎えるにあたり、より“うまいすし”と、その魅力を深く世の中に届けていくため、すし好きである俳優の横浜 流星さんを新TV-CMに起用することを決定した。新TV-CM「スシローは一軒のすし屋から・本鮪大とろ」篇を2026年9月30日より全国で放映開始。また同日より、「本鮪大とろ」を販売する。

スシローは創業以来、「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という企業理念のもと、うまさにこだわったおすしを提供してきた。43期目を迎えるにあたり、“うまいすし”と、そのこだわりをさらに深く伝えていくという。

そのメッセージをともに発信していく人として横浜 流星さんをCMに起用。今後は、「今日も、スシろー！」をコンセプトに横浜 流星さんとともに、“うまいすし”へのこだわりや、スシローを体験した魅力を届けていく。

新TV-CM「スシローは一軒のすし屋から・本鮪大とろ」篇では、「スシローは、一軒のすし屋から始まったらしい。」というメッセージを起点に、横浜さんが店舗を訪れ、次から次へと出会う、本格的なネタ、うまいネタに心を躍らせる姿を描く。

実際の店舗を舞台にライブ感あふれるカメラワークで撮影し、次から次に出会ううまいネタに、「やるな、スシロー」と声を漏らす姿や、目玉商品である「本鮪大とろ」を前にした期待に満ちた表情など、飾らない素の魅力が詰まった映像に仕上がっている。

また、同日より、平日のランチ時間(オープンから15時まで)にさっと食べて、心もお腹も満たせるスシローランチを横浜さんが体験するCMもスシローHP等で同時公開する。

撮影後のインタビューでは、地方での撮影時にもスシローを利用していることを、「自分の中では身近にある存在というか、必要不可欠なものです」と語っていた横浜さん。また、今回の撮影を通して「さらにスシローが好きになりました」とのコメントや、実際に「本鮪大とろ」や「デジロー（デジタル スシロービジョン）」を体験したリアルな感想にも注目だ。

新TV-CM「スシローは一軒のすし屋から・本鮪大とろ」篇（15秒）ストーリー

「スシローは、一軒のすし屋から始まったらしい。」そんな言葉とともに、横浜さんがスシローの店舗へ。一人でカウンター席に座ると、早速タッチディスプレイに手を伸ばし、すしを選び始める。画面に並ぶさまざまなすしを前に、どれを食べようかと楽しそうに選ぶ横浜さん。頭の中には、おいしそうなすしが次から次へと浮かぶ。

「だからなのか！？」次から次へと本格的なネタ、うまいネタに出会い、思わず「やるな、スシロー」と声を漏らす横浜さん。そして目の前に現れた「本鮪大とろ」を、口に運ぶ前に期待に満ちた表情でじっと眺め、その1貫を味わう。

最後は、横浜さんの「今日も、スシろー！」という言葉で締めくくつ。

一軒のすし屋から始まったスシローだからこそ追求してきた“うまいネタ”と、次々と生まれる本格的なネタ、うまいネタのその両方に出会える楽しさを、横浜さんのリアルな表情とともに描いた新TV-CM。

※本鮪大とろは2026年9月30日からの販売。

横浜 流星さんインタビュー

Q.撮影を終えての感想や、一番印象に残っているシーンは？

A.すしが好きで、撮影中も何度もおいしくいただきましたし、幸せで、ありがたい1日でした。今回のCMでスシローは一軒のすし屋から始まったっていうことを恥ずかしながら知って、なんか腑に落ちたというか、何より妥協なく味にこだわられているっていうのを感じ、伝統と革新が同居しているような感覚を感じ、さらにスシローが好きになりました。

Q.撮影で召し上がっていたメニューの中で印象に残ったものはありましたか？

A.（「本鮪大とろ」「本鮪中とろ」は）おいしいですね、やっぱり。普段は自分はあまり選ばないけど、やっぱりおいしかった。口に入れた瞬間にすごく溶けたし、素のリアクションを撮っていただけたというのは感じました。

Q.実際にスシローに行かれた際の印象的なエピソードやお店でのワクワクする瞬間は？

A.他とは違うんですよね、スシローって。ネタの質の高さとか満足感とかが違うので。地方の撮影に行く際によく利用するんですけど、もう自分の中では身近にある存在というか必要不可欠なもの。それはきっと、落ち着いた空間で自分のペースで、好きなだけおいしくいただけるからなのかなっていう風には思ってます。

Q.実際にデジローを触って気になったメニューや仕掛けは？

A.スシローさんが推している“生がうまい”という、一度も冷凍していないもの（ネタ）たちが気になりますね。「デジロー」は、子どもたちもすごくこうワクワクするものになっていると思います。「デジロー」の画面上に出てくる映像のキャラクター（だっこずし）も可愛いし、楽しいです。

Q.最後に、新TV-CMをご覧になる皆さんへメッセージをお願いします。

A.今回のCMは、スシローさんの妥協のないネタへのこだわりと、お店で味わえる楽しさ、ライブ感があふれる映像となっております。デジローのような新しい体験も含めて、今日スシローに行きたいなと思ってもらえるような仕上がりになっています。皆さんもぜひスシローで本格的なおいしいおすしを味わって、至福の時間をお過ごしください。