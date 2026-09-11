大衆寿司居酒屋「鮨 酒 肴 杉玉」は9月18日、映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』とのコラボキャンペーンを全国の杉玉で開始する。

「鮨 酒 肴 杉玉」と映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』のコラボキャンペーン

「青唐辛子をつかった島寿司3貫盛」(549円)は、かつお、ハマチ、生サーモンを、青唐辛子や甘だれを合わせた島寿司たれに漬けた一皿。甘辛くクセになる味わいが特長だという。オリジナルステッカー1枚が付く。

青唐辛子をつかった島寿司3貫盛 549円

「旨さを駆け抜けろ! 悶絶“塩炙り”2貫盛」(855円)は、厚切りの大とろと生サーモンに紅塩を振って炙り、わさびをトッピングした商品。ネタの旨みを引き立たせたという。こちらもオリジナルステッカー1枚が付く。

旨さを駆け抜けろ! 悶絶“塩炙り”2貫盛 855円

「杉玉謹製 心踊るカルパッチョ」(1,010円)は、店内仕込みのにんにく香るカルパッチョソースをかけた生サーモン、かつお、ハマチ、生たこを一皿で味わえる商品。オリジナルステッカー1枚が付く。

杉玉謹製 心踊るカルパッチョ 1,010円

オリジナルステッカーは対象商品1点につき1枚を提供。3商品のステッカー配布総数は10万枚で、なくなり次第、商品も販売終了となる。仕入れ状況によって販売を中断・中止したり、販売数が前後したりする場合がある。また、持ち帰りは対象外で、鮮魚を使用しているため1日の販売数にも限りがある。

オリジナルステッカー

抽選で202人にオリジナルグッズが当たるフォトキャンペーン

9月18日12時から10月18日23時59分まで、フォトキャンペーンを実施する。

期間中に杉玉公式Xをフォローし、杉玉店舗で飲食。指定のハッシュタグ「#杉玉の美味しい事件を捜査」を付けて、杉玉で食べておいしかったメニューの写真を投稿すると応募できる。

賞品は、「“踊る”を大捜査 特製寿司湯呑」100人、「好みの量を大捜査 特製醤油皿」100人、「Tシャツ＋ステッカー 映画非売品グッズ」2人の計202人に当たる。

応募にはXの公開アカウントが必要で、非公開アカウントは対象外。指定のハッシュタグと撮影した商品写真がない投稿も無効となる。

リポストでムビチケ前売券が当たるSNSキャンペーンも

9月7日12時から9月13日23時59分まで、SNSキャンペーンも実施する。

杉玉公式Xをフォローし、公式Xから投稿された対象のキャンペーン投稿をリポストすると、抽選で10組20人にムビチケ前売券(オンライン)が当たる。

当選者には杉玉公式Xからダイレクトメッセージで連絡し、ムビチケ前売券(オンライン)のペアコードを送付する。

映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』は9月18日公開

映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』は9月18日に公開される。

今回のコラボキャンペーンでは、映画公開に合わせて限定メニューやオリジナルステッカー、SNSを活用した企画を展開する。