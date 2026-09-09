JR九州は9日、特急「ハウステンボス」(博多～ハウステンボス間)について、今秋も10～11月の土休日に臨時列車1往復を増発すると発表した。新アトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」の人気に伴うハウステンボスの需要の高まりに対応する。

「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」は、驚異の解像度を誇る8K映像と世界最新技術を駆使したライドモーションが完全シンクロするという『エヴァンゲリオン』のアトラクション。JR九州は同アトラクションの人気に伴うハウステンボスの需要の高まりに対応するため、定期列車よりも早い時間帯に現地へ到着する時間帯と、夕方にゆとりを持って帰れる時間帯に特急「ハウステンボス」を運転する。

運転日は10月10・11・12・17・24・31日、11月1・3・7・22・23・28日。臨時列車の下り「ハウステンボス91号」は博多駅8時7分発・ハウステンボス駅9時51分着で運転し、途中の鳥栖駅、新鳥栖駅、佐賀駅、江北駅、武雄温泉駅、有田駅、早岐駅に停車。上り「ハウステンボス98号」はハウステンボス駅16時12分発・博多駅18時4分着で運転し、途中の早岐駅、有田駅、武雄温泉駅、佐賀駅、新鳥栖駅、鳥栖駅、二日市駅に停車する。

指定席は運転日1カ月前の10時に発売。「JR九州インターネット列車予約サービス」で受け付ける。お得なきっぷとして、ハウステンボス駅までの往復JR券とハウステンボス「1DAYパスポート引換券」がセットになった「エンジョイ! ハウステンボスきっぷ」も発売している。