廣川が展開するくじブランド「ドキドキくじ」では、2月28日よりぬいぐるみ・雑貨ブランドの「mojojojo(モジョジョジョ)」とタイアップした「mojojojoくじ」を、全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップで順次発売する。

やさしくてどこかユーモラスな表情が人気のmojojojoの世界観をそのまま詰め込んだ、ここでしか手に入らない限定アイテムを展開する予定だ。mojojojoくじは、2月28日より順次発売予定。価格は、1回880円。取扱店は、全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップ等。

S賞 ぬいぐるみ(全1種）

S賞 ぬいぐるみ(全1種)のサイズは、幅約26×高さ約30cm。

A賞 ブランケット(全2種)

A賞 ブランケット(全2種)のサイズは、幅約120×高さ約80cm。

B賞 ぬいぐるみキーホルダー(全3種)

B賞 ぬいぐるみキーホルダー(全3種)のサイズは、幅約9.2×高さ約11cm。

C賞 トートバッグ(全4種)

C賞 トートバッグ(全4種)のサイズは、幅約35.5×高さ約39cm。

D賞 相良織(さがらおり) ポーチ(全3種)

D賞 相良織(さがらおり) ポーチ(全3種)のサイズは、幅約13.5×高さ約9.5cm。

E賞 シュシュ (全2種)/アクリルキーホルダー(全2種)/ステッカーセット(全2種)

E賞のシュシュサイズは、直径約14cm。アクリルキーホルダーのサイズは、幅約4～4.6×高さ約5.3cm(取り付けパーツを除く)。ステッカーサイズ(パッケージサイズ)は、幅約8.5×高さ約12cm。

F賞 刺繡キーホルダー(全5種)

F賞 刺繡キーホルダー(全5種)のサイズは、幅約4.5～6.0×高さ約4.5～6.3cm(キャラクターによって異なる)。

ラスト賞 BIGぬいぐるみ (全1種)

ラスト賞 BIGぬいぐるみ (全1種)のサイズは、幅約52×高さ約60cm。くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「ドキドキくじ」から検索できる。