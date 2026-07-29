アート雑貨メーカーのケンエレファントは、ぬいぐるみ作家・尾崎歩美氏が手掛ける「mojojojo」のビッグサイズシリーズより、新色となる「mojojojo フロッキーコレクション 2nd color」(BOX/1個1,430円)を、2026年11月に発売する。それに先駆け、予約を開始した。

「mojojojo フロッキーコレクション 2nd color」

尾崎歩美氏の数ある作品の中でも、特に多くのファンを獲得している「Todd Friends」シリーズは、ケンエレファントで第4弾までミニチュアフィギュア化している。愛らしい表情とフォルム、ふわふわのフロッキーとカラビナで、女性を中心に好評だという。

今回、その「Todd Friends」をモチーフにした「フロッキーコレクション」シリーズより、ミントやレッド、ピンクなどのキュートなカラーリングを採用した2nd colorが登場。手触りはそのままに、最大約H109mmのビッグサイズなコンプリートBOXとして、存在感あふれる全6種をラインナップする。

前回同様に、各アイテム限定デザインの豪華特典として、一緒に記念撮影が出来る特製トレーディングカードに、キラキラステッカーを同封する。

予約は、ケンエレファント公式オンラインストア・KENELE STORE（ケンエレストア）にて受け付けている。なおECサイトでは「コンプリートBOX」も用意。コンプリートBOX購入者限定で、ケンエレファント限定特典をプレゼントする。

「mojojojo フロッキーコレクション 2nd color」概要

販売価格：BOX/1個1,430円

発売時期：2026年11月予定

販売場所：一部ケンエレファント直営店、公式オンラインストア・KENELE STORE（ケンエレストア）ホビーショップ、オンラインショップ、一部書店・雑貨店、一部ロフト など

ラインナップ

ラインナップは、Strawberry、Toy yellow、Naughty、Fuzzball LI、Toni、Mintの全6種類。

Strawberry

Toy yellow

Fuzzball LI

Toni

Mint

特典

各アイテム限定デザインの特典として、一緒に記念撮影が出来る特製トレーディングカードに、キラキラステッカーを同封している。