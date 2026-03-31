アート雑貨メーカーのケンエレファントは、2026年7月に発売するカプセルトイ新製品11アイテムを先行公開した。

今回は、ケンエレファントお馴染みの人気作家さんの最新作や実用的なエコバッグやポーチのグッズコレクションなど盛りだくさんのラインナップ。アート性を兼ね備えたカプセルトイの数々は、ファンはもちろん、初めて手に取る方にも楽しんでもらえる内容となっている。

全国のカプセルトイ売り場やホビーショップ、直営店「ケンエレスタンド」各店舗、公式オンラインショップなどで順次展開予定だ。

【新製品 一覧】

1. mojojojo まんまるおかおポーチ

『Yahoo!検索大賞 2025』ネクストブレイクカテゴリーに選出され、ますます話題の「mojojojo」より、ころんと愛らしいお顔ポーチが新登場!

2. モンストロール フィギュアコレクション

塙将良氏（画）、藤井しん氏（文）のユニットが生み出す書籍、怪獣図鑑『モンストロール』の怪獣たちがまさかのミニチュア化!

3. 鉄腕アトム フィギュアコレクション

手塚治虫の名作漫画より、時代を超えて今なお多くの人々を魅了し続ける『鉄腕アトム』のフィギュアコレクション!頭と靴がつやつや！(C)Tezuka Productions

4. FLAVORS フィギュアコレクション vol.6

大人気ソフビ『FLAVORS』を展開するKAIEDAのキャラクターシリーズ第6弾！アメリカンなファストフードモチーフのキャラクターが、手のひらサイズに!両腕が上下に動く!

5. OSUSHIMEN フィギュアコレクション 第2弾

飯田マサミ氏×ケンエレファントがおくる、敵か味方か“謎”のニューヒーロー・OSUSHIMEN(オスシメン)の第2弾が登場!

6. HELLO IN THE WOLRD!! Vol.10 LALAYO WING/ ビール化け物 マスコットチャーム

「HELLO IN THE WOLRD!!～世界のソフビでコンニチワ。～」シリーズ第10弾は、台湾アーティスト・LALAYO WINGによるキャラクター“ビール化け物”が登場!

7. 小さい動物たち フィギュアコレクション第2弾

『moriのえほん』として活躍するミニチュアぬいぐるみ作家・森田寛子氏の『小さな動物たち』第2弾が登場!どこか寂しげな表情がいとおしい、守ってあげたくなるコレクション。

8. おかめ納豆 グッズコレクション

日本の食卓に欠かせない定番の味『おかめ納豆』の実用的なグッズが登場！手ぬぐいは900㎜のビッグサイズ!

クリエイティブスタジオ『エコードワークス』×ケンエレファント!卵のマットな質感、色味を徹底追及した冷蔵庫専用(!?)フィギュアが登場。

10. おはよう！スパンク お顔ポーチ

懐かしの作品『おはよう！スパンク』から、ドジでおせっかいだけど憎めない犬・スパンクの表情豊かなお顔ポーチが登場!

11. 黒山 Kathy Lam フィギュアコレクション

香港・台湾を拠点に活動する人気アーティスト・ 黒山 キャシー・ラムの”Cat”がついに登場!

掲載内容は開発中の情報につき、仕様変更となる場合がある。また、生産・物流状況により発売が遅れる可能性もある。詳細については、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開する。