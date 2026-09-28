ジェイアール西日本商事は28日、「500系新幹線」(2027年をめどに引退予定)の歴史とさまざまな姿をモチーフにした引退記念グッズ全11アイテムを10月1日から販売開始すると発表した。通販サイト「トレインボックス」、JR西日本の駅ナカ店舗などで発売する。

今回発売するグッズに関して、張替え用として大切に保管されていた新品未使用の500系座席生地(モケット)を使用したキーホルダーをはじめ、車両の細部や歴史を取り入れた商品をそろえたという。「ありがとう500系新幹線 ミニミニ方向幕(LED)」(2,915円)は、つまみを回して幕を体感できる玩具「ミニミニ方向幕シリーズ」で500系のLED方向幕を再現した商品。「ありがとう500系新幹線 モケットキーホルダー(普通車)」(1,600円)は、新品未使用の500系座席生地を使い、本物の肌触りや思い出を楽しめる商品とした。

「500系新幹線引退記念 マフラータオル(のぞみ東京行き)」(1,900円)は、16両編成で東京駅まで運行していた頃の「のぞみ東京行き」の側面種別・行先表示をモチーフにした商品。「500系新幹線引退記念 A5ステッカー(500系先頭車両乗降口誘導標記)」(550円)は、500系の先頭車両に掲示された標記をデザインしている。

その他、500系の種別・行先表示と側面イラストをデザインした「500系新幹線引退記念 A5クリアしおり」(550円)、500系およびWIN350をデザインしたダイカットステッカー、1997年3月に博多駅で使用されていた時刻表を再現したリングノート、500系のジャッキアップ風景などを使用したクリアファイル、500系と「ドクターイエロー」を題材としたトレーディングカードなどを用意し、全11アイテムを展開する。

通販サイト「トレインボックス」で10月1日正午から販売開始。JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」、JR西日本の駅ナカ店舗などでも取り扱う。販売状況等により、取扱店舗と発売日が異なる場合がある。