「“はだかんぼう”で失礼いたします」「着ていません」Travis Japan・松田元太、素肌のぞかせるセクシーな黒ジャケット姿

Travis Japanの松田元太が26日、都内で行われた10月3日からスタートするテレビ朝日のオシドラサタデー『はだかんぼうたち』(毎週土曜23:00～23:30)の制作発表記者会見に、加藤ローサ、Hey! Say! JUMP・高木雄也、大沢あかねらと登壇。主演を務める同作の撮影エピソードなどを語った。

Travis Japan松田元太

松田元太自身が語る“実はこういう男”「自分的には好き、というか…」

同作は、直木賞作家・江國香織氏の同名長編小説の実写化作。制作チームに『東京タワー』の脚本・大北はるか氏、久万真路監督、音楽・近谷直之氏らが再集結し、興味を持った女性には恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼(松田元太)を中心にした危険な大人の三角関係を描く。

松田が演じる鯖崎は、10歳年上の歯科医・筒井桃(加藤)との都合の良い“恋人もどきの関係”を楽しみながらも、桃の親友で3児の母・堀田響子(大沢)にも興味を示し、欲望のままに2人の間を揺れ動いていく。

主演を務める松田は、黒のジャケット姿で登場。冒頭、MCからジャケットの中に着ているものについて聞かれると、松田は笑顔を浮かべて「“はだかんぼう”で失礼いたします。着ていません」とジャケット内には何も着ていないことを明かし、会場を沸かせた。

会見では、ドラマの撮影で印象に残っていることについてトーク。加藤が連日雨だったため、先日ようやく晴れの日に表参道でロケができたと振り返り、「撮休の日が晴れなんですよ」とこぼすと、松田は「しかも俺が行くと、雨めっちゃ降り出すんですよ」と苦笑い。さらに「なんなら、嵐くらい。俺“嵐”かなと思って」と語り、一同を笑わせた。

また、「松田元太 実はこういう男!」というテーマでは、松田は「静かな方が好き」と記し、「ギアを入れていないニュートラルな、ナチュラルな自分の方が自分的には好き、というか……声とかも『低いですね』とよく言われるんですけど、基本これなので」と自身の一面を語っていた。

最後にコメントを求められた松田は、「江國先生の作品がたくさんの方に届くことをすごく楽しみにしていますし、この“オシドラ”ならではのドロドロ感や大人なラブストリーを、ワクワク、ドキドキ、ハラハラしながら楽しんでいただけたらうれしく思います」とドラマに込めた思いを語り、締めくくった。