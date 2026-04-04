「そんな領域に…」女優生活35年・石田ひかり、変わらぬ美貌を保つ秘訣とは

“こんな大家さんに出会いたい”――共演者からそんな声が上がるほど、石田ひかりの存在感が際立った。

テレビ朝日オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』制作発表会見に登壇した石田は、役づくりへの思いや、35年にわたるキャリアの中でたどり着いた“美しさを保つ秘訣”についても告白。「ストレスさえも味わう」と語る、その自然体な魅力に注目が集まった。

石田ひかり

今作で、時沢エータ(宮舘涼太)と神尾くるみ(臼田あさ美)が暮らすアパートの大家・南風董子を演じる石田。役づくりについて、「数多くの物件に住み、いろんな大家さんにお世話になってきましたけど、本当に皆さん素晴らしい大家さんと管理人さんで。なので歴代の大家さん・管理人さんの顔を思い浮かべながら、(エータとくるみの)2人にとって、そういう存在でいれたらいいなと気持ちを込めて演じました」と明かした。

宮舘は石田が演じる大家ぶりを、「こんなに優しい大家さんはいないですよ!」と絶賛。さらに臼田も、「こんな大家さんはなかなかいないと思いますし、とても面倒見がいいので、こんな大家さんに出会えたらいいなと思います」と語り、“理想の大家”像だと熱望していた。

また、会見では石田の変わらぬ美貌にも話題が及んだ。「美しさを保つ秘訣」について問われると、石田は「私は35年もこの仕事をしていますし、もちろんこれからまだまだいろんな新しいこともあると思うんですが、大抵のことは味わってきた」と、これまでのキャリアを振り返る。

そのうえで秘訣として、「どんなことでも楽しむ」と回答し、「ストレスさえも味わう……そんな領域に入ってきました」と笑顔を見せ、会場を和ませた。

制作発表会見には石田のほか宮舘(Snow Man)、臼田、松倉海斗(Travis Japan)が登壇した。