「『はだかんぼうたち』って…」「これは大変と思って…」加藤ローサ、出演ドラマタイトルからトレーニングに意欲　“気になる人”へのアプローチ法も明かす

俳優の加藤ローサが26日、都内で行われたテレビ朝日のドラマ枠・オシドラサタデー『はだかんぼうたち』(10月3日スタート 毎週土曜23:00～23:30)の制作発表記者会見に、松田元太(Travis Japan)、高木雄也(Hey! Say! JUMP)、大沢あかねと登壇。主演の松田との共演エピソードや出演の反響などを明かした。

加藤ローサ

“好きな人を落とす方法”は「ジーって見ちゃう」

同作は、直木賞作家・江國香織氏の同名長編小説の実写化作。制作チームに『東京タワー』の脚本・大北はるか氏、久万真路監督、音楽・近谷直之氏らが再集結し、興味を持った女性には恋人や配偶者がいるかどうか関係なく、無邪気に近づいていく鯖崎涼(松田元太)を中心にした危険な大人の三角関係を描く。

鯖崎と都合の良い“恋人もどきの関係”を楽しむ10歳年上の歯科医・筒井桃を演じる加藤は、共演する松田の魅力について聞かれると「松田さんは本番前までは他愛のない話をしていて普通なんですけど、本番入る前は空気変わります、いつも。スイッチが(入る)」と松田の変化を指摘。

続けて「セクシーなスイッチを持っている方で。急にセクシーになるので、びっくりするときがあります」と驚きを語ると、松田は「セクシースイッチ、押してる感覚はなかったけど、俺も探してみます。どこにあるのか」と冗談めかして語り、笑いを誘った。

会見では、ドラマの内容にちなんで「自分だったら好きな人をどう落とす?」というテーマでもトーク。フリップに目のイラストを描いた加藤は、「見ちゃう、ということです。落とそうと思っているとかじゃなく、男女問わず、この方のお話楽しいなとか、気になるな、と思う方がいたら、ジーって見ちゃうかな……」と真意を説明。すかさず隣の高木から「見られてなかったら『こいつ、つまんねーなー』と(思われていると)思った方がいいですか?」と突っ込まれると、加藤は「そういうことになっちゃうんですかね」と返して笑わせ、場を盛り上げた。

さらに加藤は、本作への出演が決まってからの反響を問われると、「『はだかんぼうたち』ってタイトルにもあるじゃないですか、だから『これは大変』と思って、お話をいただいたときから、すごくトレーニングしていた」と回顧。続けて「(出演することが)発表になって、お友達からは『これで頑張っていたのか、合点』みたいな連絡がたくさん来ました」と笑いながら明かしていた。