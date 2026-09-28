ドラマ『北の国から』などで知られる脚本家・劇作家・演出家の倉本聰さんが18日夕、多臓器不全のため自宅で死去した。91歳。NPO法人富良野自然塾が28日、発表した。

葬儀は家族の意向により、近親者のみで執り行われた。故人の遺志に基づき、11月3日に北海道・富良野演劇工場で「お別れの会」を開催する予定で、詳細は決定次第、同法人の公式サイトで発表される。

倉本聰さん

『前略おふくろ様』『優しい時間』『風のガーデン』『やすらぎの郷』

倉本さんは1935年、東京生まれ。東京大学文学部美学科を卒業後、1959年にニッポン放送へ入社し、ラジオドラマの制作・演出を担当する一方、「倉本聰」のペンネームで脚本家として活動。63年に退社し、脚本家として独立した。

77年に北海道・富良野へ移住。代表作には『前略おふくろ様』『北の国から』『昨日、悲別で』『ライスカレー』のほか、『優しい時間』『風のガーデン』、テレビ朝日系『やすらぎの郷』『やすらぎの刻～道』などがある。2024年には構想60年という映画『海の沈黙』の脚本も手がけた。

中でも81年にスタートしたフジテレビ系ドラマ『北の国から』は、田中邦衛さん演じる黒板五郎と、吉岡秀隆演じる純、中嶋朋子演じる蛍ら家族が、北海道・富良野で生きる姿を描いた作品。連続ドラマ終了後もスペシャルドラマが制作され、2002年の『北の国から2002 遺言』まで長きにわたって愛された。

今年は連続ドラマの放送開始から45周年。倉本さんは亡くなる直前まで、富良野を拠点に創作や文化活動を続けていた。

「未来の世代へ」富良野で自然返還事業

創作活動と並行し、倉本さんが長年取り組んだのが環境問題だった。

2005年、閉鎖された富良野プリンスホテルのゴルフコースを元の森へ還すことを提案し、富良野自然塾の「自然返還事業」を開始。近隣の森から種や実生、若苗を採取して育て、ゴルフ場跡地へ一本ずつ植樹する活動を続けた。

さらに、その森を環境教育の場として活用。自然に五感で触れながら地球46億年の歴史や人間の営みについて考える体験型プログラムを展開し、環境問題を知識で終わらせず、一人ひとりが自ら感じ、考え、行動することの大切さを訴えてきた。

フジテレビ「長年にわたるご功績に深く敬意」

『北の国から』『優しい時間』『風のガーデン』など、倉本さんと数多くのドラマを生み出してきたフジテレビも追悼コメントを発表した。

「倉本聰さんのご逝去の報に接し、謹んで哀悼の意を表します」と悼み、「倉本さんには、『北の国から』をはじめとする数々の作品を通じて長年にわたりお世話になり、当社のドラマ制作の発展に多大なご貢献をいただきました」と感謝。

さらに、「人間や社会を深く見つめる確かな視点と豊かな表現力によって生み出された作品は、多くの視聴者の皆さまの心に深く刻まれています」と功績をたたえ、「長年にわたるご功績に深く敬意を表するとともに、ご家族ならびに関係者の皆さまに心よりお悔やみ申し上げます」としている。