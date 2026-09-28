齋藤飛鳥が「私、あれが本当に苦手で」と語る“仕事で最初に訪れる時間”とは「どうしても最初はツンケンしちゃう」「いつも反省してます」

テレ東のドラマ『まめとむぎ』(10月2日スタート 毎週金曜24:12～)の記者会見がこのほど、都内で行われ、齋藤飛鳥、富田望生、濱尾ノリタカが登壇した。

齋藤飛鳥

齋藤飛鳥が苦手なことは「はじめまして」 その理由は…

会見では、作品のテーマの一つである「発酵」にちなみ、「当時は苦い経験だったけれど、今振り返ると自分の糧になっていること」を3人が発表する企画を実施。齋藤がフリップに記したのは「はじめまして」だった。

そのように記した理由を聞かれると、齋藤は「いろんな作品で最初に、顔合わせとか衣装合わせとかあるじゃないですか。私、あれが本当に苦手で。そのチームの皆さんと『はじめまして』って顔を合わせる日がすっごい苦手」と切り出す。

「クールに見られることが多いので、必要以上にクールぶっちゃうっていうか、そのイメージでいこう」と思ってしまうのだが、「大体いつもその日が終わると、『いや、どう考えても絶対もっと愛想良くしたほうが良かったな』って必ず反省する」という。

その一方で、『まめとむぎ』の現場について、「特に『まめとむぎ』は同年代の方が出演者の中に多かったし、スタッフさんも結構、年代が近い方が多かったので、後半になるにつれて結構お話できるようになって、打ち解けて」と振り返りつつ、「となると、やっぱり最初のクールが効いてんじゃないかなって思うこともある(笑)」と笑いを誘った。

進行を務めた古旗笑佳アナウンサーから「ちょっとギャップを作るみたいな意味で?」と尋ねると、齋藤は「意図的ではないんですけど、どうしても最初はツンケンしちゃうので、いつも反省してます」と説明。「毎現場でちっちゃい発酵をしてるって思ったら、まあいいかな」と作品のテーマに重ねていた。

ドラマ『まめとむぎ』イントロダクション

ファッション誌の編集者・清水麦(齋藤飛鳥)は、編集長になることを夢見て仕事に邁進していた。しかしワンマンな性格が仇となり周囲から孤立し、編集長の座も後輩に奪われてしまう。さらに、自身の社内不倫が発覚したことで退職に追い込まれ、キャリアも夢も失い人生のどん底へ――。

失意の麦が再訪したのは、かつて通っていた小さな居酒屋＜大豆堂＞。そこで店を切り盛りしていたのは、発酵料理を愛するも集客に悩む23歳の米田まめ(富田望生)だった。最初は暇つぶしで店を手伝い始めた麦だったが、編集者時代のスキルを生かし、店のプロデュースに奮闘していく。

仕事、友情、恋愛、そして過去の失敗――。時間をかけてゆっくりと味わいを深めていく“発酵”のように、悩みや失敗を抱えた二人が、自分らしい人生と新たな“居場所”を見つけだす心とお腹に効く、人生再起の物語。