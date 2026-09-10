シャトレーゼは、秋の味覚を使用した「敬老の日ケーキ」を9月18日から9月21日までの期間限定で販売する。敬老の日の贈り物やお祝いのひとときに向けた3品をラインナップするという。

「敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション」(2,700円)は、苺クリームをサンドしたケーキと、削りチョコ入りホイップクリームをはさんだチョコレートケーキの2つの味わいを楽しめるケーキ。みずみずしく上品な甘みの山梨県産シャインマスカットと、さまざまなチョコレートを飾り、シャインマスカットの芳醇な香りとチョコレートの味わいを楽しめるという。

敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション 2,700円

「敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン」(410円)は、和の素材「抹茶」「玄米」と秋の味覚「さつまいも」を組み合わせた敬老の日限定のモンブラン。アーモンドプードル入りココアスポンジに、香ばしい玄米茶入り天空の抹茶バタークリームと、軽やかな味わいの抹茶風味クリームを重ね、スイートポテトのような味わいのさつまいもクリームで包み込んだ。

敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン 410円

「敬老の日 小豆と栗のショートケーキ」(440円)は、自社で丁寧に炊き上げた3種類の自家製餡(粒餡・栗餡・こし餡)と、彩り豊かなフルーツを合わせたショートケーキ。ふんわりと柔らかな黒蜜スポンジに、こし餡を使用したホイップクリームと水ようかん、栗餡をサンドし、仕上げにフルーツと粒餡を華やかに飾った。